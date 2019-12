Protest poštanskih radnika u Novom Sadu

Nastavlja se obustava rada radnika Pošte širom Srbije. Na protestu u Novom Sadu ispred Glavne pošte danas se okupilo više od sto radnika Pošte Srbije i građana.

U tom gradu je do danas oko trista radnika Pošte dobilo suspenziju na devedeset dana. Ovo znači da će zaposleni u tom periodu primati značajno umanjenu platu, odnosno manje od deset hiljada dinara. Zoran Pop Novakov je jedan od radnika pošte koji je izašao na ulicu.

„Suspenzija znači da do 90 dana smo udaljeni sa rada, za to vreme primamo trećinu ili četvrtinu plate u zavisnosti od toga da li imate decu ili ne. Meni se čini da su nas ove suspenzije još više ujedinile. Malo je apsurdno ali je to tako. Imali smo danas čoveka koji nije dobio suspenziju i on je bio ljut zbog toga. Sledeći korak je upravo ovaj skup, da kažemo rukovodstvu još jednom koji su naši zahtevi i da su poštari gladni, bukvalno smo doterali do kraja“, naglašava on.

Tomislav Mandić glavni poverenik Samostalnog sindikata poštanskih radnika za Novi Sad kaže da javno preduzeće ne želi da promeni svoj stav i nudi samo povećanje ukupne mase zarada od 10 odsto. On kaže da saopštenje javnog preduzeća da je u toku normalizacija rada, nije tačno.

„U Novom Sadu nema ni jedan stalni radnik da je poštar, kurir, vozač ili šalterski radnik, koji radi. Oni su isterali faktički celu tehnologiju iz pošte. Saobraćaj se ne odvija ni približno normalno, ljudi iz administracije pokušavaju da dele penzije ali bezuspešno, jer je to vrlo odgovoran i ozbiljan posao, i ozbiljan je novac u pitanju. Računi ne mogu da dođu do naših poštanskih centara, nema ko da ih podeli, da ih razvrsta. Tako da smo mi jako daleko od bilo kakvog normalnog funkcionisanja“, naglašava on.

Protest nezadovoljnih radnika podržavaju i aktivisti Združene akcije „Krov nad glavom“. Miran Pogačar iz te inicijative naglašava značaj solidarnosti.

„Moramo da prepoznamo da nisu samo naši problemi bitni nego da su bitni i problemi drugih ljudi u našem društvu. U ovom slučaju su to poštari. Ljudi rade prekovremeno i više nego što bi trebalo. Šta znači solidarnost? Upravo to, da bez obzira na naše lične probleme, da stanemo uz ugrožene, i da na taj način zapravo podržimo zajednicu“, ističe on.

Štrajkači traže da im se poveća plata i da se dobit kompanije deli na pravedniji način. Među zahtevima je i smena rukovodstva kompanije na čelu sa Mirjanom Petrović, vršiteljkom dužnosti direktorke.

Okupljanje zaposlenih u pošti i građana koji su podržali radnike završeno je čuvenom pesmom Branka Kockice „U svetu postoji jedno carstvo“, kao reakcija na navode koji su se pojavili prethodnih dana na društvenim mrežama, o javnim ličnostima koji su fiktivno zaposleni u Pošti Srbije. Ovu informaciju je ranije demantovalo to javno preduzeće.

Ovo je drugi put da ove godine da radnici štrajkuju: u martu je u potpunosti obustavljen rad, i samo nakon obećanja da će biti ispunjeni zahtevi, radnici su se vratili na svoja radna mesta. Dogovor je bio da se do 30. novembra obezbedi veća plata radnicima sa najnižim primanjima.

Tačan broj radnika koji su zbog niskih plata obustavili rad se ne zna, ali radnici tvrde da devedeset odsto poštara ne radi, kao ni 75 odsto šaltera. Pošta Srbije u zvaničnom saopštenju je navela da u devedeset od nešto više od hiljadu i petsto pošta na teritoriji čitave Srbije nisu uspeli da obezbede ni zakonski minimum procesa rada.