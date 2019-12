Francuski premijer izložio novi penzioni plan

Francuski premijer Eduar Filip rekao je danas da će se žestoko osporavani plan penzione reforme primenjivati samo na Francuze rođene 1975. godine i dalje, što je ustupak sindikatima koji izražavaju svoje protivljenje najavljenoj reformi već nedelju dana, i što, po njemu, "opravdava" da se prekine štrajk, prenosi Beta pisanje AFP agencije.



"Tranzicija će biti postupna" ka univerzalnom penzionom sistemu, koji pretpostavlja spajanje 42 penzione osnove koji sada postoje u Francuskoj, obećao je Filip, i dao uverenja da reforma neće biti primenjivana na one rođene pre 1975. godine.



Zbog najavljene penzione reforme održavaju se štrajkovi železnice i drugog javnog saobraćaja od prošlog četvrtka kao i ulični protesti građana.



"Došlo je vreme za univerzalni sistem, a završeno je sa specijalnim režimima. Biće okončani specijalni (penzioni) režimi, ali postepeno, bez naglosti i sa poštovanjem", rekao je Filip u osvrtu na posebne osnove za odlazak u penziju koje sada postoje i prema kojima neke profesije mogu da se penzionišu ranije, kao što su železničari i vozači u pariskom metrou.



On je rekao da će minimala starosna granica za odlazak u penziju biti 62 godine ali za punu penziju će morati da se radi do 64 godine. Dodao je da nema skrivene agende i da se ne kriju neke male uštede, navodeći da je jedino rešenje da se radi malo duže i to postepeno, kao što se dešava svuda u Evropi.



U predstavljanju plana danas Filip je rekao da će primena penzionih promena biti odložena. Mere će početi da se primenjuju na nove zaposlene koji ulaze na tržište rada od 2022. godine, što je poslednja godina punog mandata predsednika Emanuela Makrona. Za one koji već rade odnosiće se na one rođene 1975. i kasnije.

On je rekao da će biti uvedena minimalna penzija od 1.000 evra mesečno za one koji su radili ceo život.



Rekao je i da će se garantovati da penzije nastavnika, vrlo angažovanih u pokretu protiv novog sistema, budu očuvane i da budu na nivou penzija državnih službenika u odgovarajućim profesijama.



Žene će biti veliki dobitnici, rekao je, planirano je da se dobijaju dodatni poeni za svako dete, i to računajući od prvog deteta.



Po njegovoj oceni ovaj predlog vlade o reformi penzija opravdava da se prekinu štrajkovi i demonstracije protiv tog plana koji potresaju zemlju već nedelju dana.



"Izgleda da garancije date najuznemirenijim stanovnicima opravdavaju da se nastavi dijalog i da se prekine štrajk kojim se kažnjavaju hiljade Francuza", rekao je francuski premijer prilikom predstavljanja plana vlade za penzione reforme.