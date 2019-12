Greta Thunberg osoba godine Time Magazina

Greta Thunberg, švedska tinejdžerka i aktivistkinja koja se bori protiv klimatskih promjena, izabrana je za osobu 2019. godine Time Magazina.

Greta Thunberg započela je 2018. godine globalnu kampanju štrajkova petkom nakon što je krenula da, zbog klimatskih promjena, štrajkuje ispred parlamenta Švedske.

U samo 16 mjeseci od kada je prvi put propustila školu petkom da bi sa transparentom 'Školski štrajk za klimu' sjedila ispred parlamenta, Greta Thunberg obratila se liderima Ujedinjenih nacija, susrela se sa Papom, učestvovala u samitu o klimatskim promjenama u Madridu, preplovila Atlantik dva puta, kako ne bi putovala avionom i smanjila emisiju štetnih gasova.

Ona je inspirisala četiri miliona ljudi da joj se 20. septembra 2019. godine pridruže u globanom štrajku protiv klimatskih promjena, što je predstavljalo najveći protest protiv klimatskih promjena u historiji čovječanstva, piše Time u svom tekstu o mladoj aktivistkinji.

Tunberg koja učestvuje na 25. konferenciji UN-a o klimi koja se održava u Madridu optužila je i najambicioznije zemlje da varaju oko njihovih obaveza za borbu protiv klimatskih promjena.



"Jedna šačica bogatih zemalja obećala je da će smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte za neke procente do ove ili one godine, ili da očekuje klimatsku neutralnost za toliko godina", rekla Thunberg.



"To na prvi pogled izgleda impresivno, ali čak iako su namjere dobre, to nije vodstvo, to nije pokazivanje puta, to je prevara. Zato što većina njihovih obećanja ne uključuje avijaciju, pomorski sektor, uvezenu ili izvezenu robu, ali uključuju mogućnost da zemlje nadoknade svoje emisije (štetnih gasova) drugde", rekla je švedska tinejdžerka.



Prema Pariskom sporazumu o klimi iz 2015. koji predviđa ograničenje maksimalnog zagrijavanja na plus dva stepena nije obuhvaćen međunarodni vazduhoplovni ili pomorski sektor. A na tržištu emisionih jedinica, o čijim propisima se pregovara na ovoj konferenciji, omogućuje se državama da nadoknade svoje emisije.



Ukoliko se poštuju do sada preuzete obaveze država po pitanju klimatskog zagrevanja, temperatura će se povećati tri stepena Celzijusa, tako da su predstavnici oko 200 država potpisnica Pariskog sporazuma okupljenih u Madridu od 2. do 13. decembra pod pritiskom da učine više i da to učine brže.

