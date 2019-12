Pjongjang: Smatraćemo Trampa 'senilnim', ako bude zvao Kima 'čovek raketa'

Severna Koreja je danas zapretila da će nastaviti s vređanjem predsednika SAD Donalda Trampa i smatrati ga "senilnim" ako on nastavi da koristi provokativan rečnik, poput nazivanja Kim Džong Una "čovek raketa".



Prva zamenica šefa severnokorejske diplomatije Čoe Son Hui je iznela to upozorenje par dana nakon što je Tramp govorio o mogućoj vojnoj akciji protiv Severne Koreje i vratio u opticaj nadimak koji je ranije nadenuo severnokorejskom lideru.



Ta izjava je data u vreme sve neizvesnijeg nastavka nuklearne diplomatije između dve zemlje. Pjongjang je tokom prethodnih meseci nagovestio da bi mogao ukinuti moratorijum na nuklearne i probe raketa dugog dometa ako američka vlada ne učini značajne ustupke pre kraja godine.



Čoe je navela da su Trampovi komentari "izazvali talase mržnje severnokorejskog naroda prema SAD" jer nisu pokazali "uljudnost u govoru o dostojanstvenom vrhovnom vođstvu" Severne Koreje.



Ona je navela da će biti odgovoreno teškim rečima ako Tramp ponovo upotrebi slične izraze i pokaže na namerno provocira Severnu Koreju.



"Ako jezik i izrazi koji podstiču atmosferu konfrontacije budu svesno ponovo upotrebljeni u ključnom trenutku kakav je ovaj, to zaista mora da se prepozna kao recidiv senilnog čoveka", rekla je Čoe.



Komandant severnokorejske vojske Pak Džong Čon je juče upozorio da bi upotreba sile protiv protiv Pjongjanga imala "užasne" posledice po Amerikance. On je izjavio da će Severna Koreja preduzeti neodređene "hitne prikladne akcije na bilo kom nivou" u slučaju američkog napada.



Tramp je tokom boravka u Londonu na samitu NATO rekao da je njegov odnos s Kimom "veoma dobar" ali i pozvao severnokorejskog lidera da ispuni obećanje o denuklearizaciji.



Kako je naveo, SAD imaju "najjaču vojsku ikada" i izrazio nadu da neće morati da je koriste, ali da će "to učiniti ako budu morale".



On je takođe rekao i da Kim Džong Un "voli da lansira rakete" i da ga "zbog toga zove čovek raketa".



Lideri SAD i Severne Koreje su se do sada sastali tri puta.