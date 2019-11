MUP: Privedene dve osobe u vezi sa homofobnim napadom u Beogradu

Policija u Beogradu privela je dve osobe koje se dovode u vezu sa napadom na Iliju Vučevića, koji je u u noći između petka i subote pretučen u u centru Beograda, jer su dvojica muškaraca mislila da je homoseksualac.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, policija je uhapsila S. K. (1993) i N. J. (1993) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda.

"Sumnja se da su oni u jednom lokalu u Makedonskoj ulici, nakon verbalne rasprave tokom koje su oštećenog tridesetdevetogodišnjaka nazivali gejem, njemu zadali više udaraca rukama po glavi i tako mu naneli tešku telesnu povredu", saoptio je MUP.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Vučević je pretučen u petak uveče u jednoj piceriji na Trgu Republike u Beogradu, jer su dvojica muškaraca mislila da je homoseksualac zbog roze torbe, koju je nosio Vučević, a bila je, kako je objasnio, namenjena za psa.

"Supruga i ja smo, sa dvoje prijatelja i psom, izašli na piće, a posle toga svratili u piceriju. Moj drug je stao u red, ali nije mogao sve sam da ponese, pa me je zamolio da mu pomognem. Optužila su me dvojica momaka da ulazim preko reda, na šta sam ja rekao da smo zajedno, što su oni shvatili da smo par. Videli su i moju torbu za psa, a to im je bio znak da smo homoseksualci. Krenuli su verbalni napadi, a onda i fizički", rekao je Vučević za N1.

Kako kaže, uvrede koje su mu upučivali bile su homofobične.

"Iako ja nisam našao za shodno da im se pravdam, smatrao sam da nije u redu da to govore i rekao sam im to. To je možda bila jedina moja krivica, što sam se usudio da odgovorim, što nisam ćutao", kaže on.

Napad je uspela da zaustavi Vučevićeva supruga, koja je napadačima pokazala burmu kao dokaz da njen suprug nije homoseksualac.

"Tek na to su napadači pobegli. Ona je odmah zvala policiju, za pet minuta su stigli i policija i Hitna pomoć", kaže Vučević.

Vučević od posledica ima razbijenu arkadu i tri polomljena, odnosno dislocirana, zuba.

Nada se da će moći da identifikuje napadače, a dodaje da to "nisu bili mladići koji su nesvesni svojih postupaka, već su ljudi od 25, 26 godina".

Ilija Vučević je izjavio da se nada da će napad na njega biti okarakterisan kao napad iz mržnje.

"Iako ne pripadam LGBT populaciji, bio sam napadnut zbog toga. Nisam bio svestan sa kakvim se problemima sreće svako ko se ne uklapa u šablon, svakog dana i svakom mestu", rekao je Vučević za TV N1.

Poverenca za ravnopravnost osudila napad

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković pozvala je nadležne da pronađu, privedu i sankcionišu osobe koje su pretukle čoveka u piceriji u centru Beograda jer je nosio ljubičastu torbu zbog koje su mislili da je LGBT osoba.

Janković je navela da je nedopustivo i zabranjeno svako nasilje koje je posledica diskriminacije prema pojedinim društvenim grupama, a u ovom slučaju zbog pretpostavljenog ličnog svojstva.

"Ovaj slučaj govori da moramo kontinuirano raditi na otklanjanju socijalne distance i diskriminacije koja se u pojedinim slučajevima završi fizičkim nasiljem prema LGBT građanima", navela je Janković.