Komesar: U Srbiji se ne očekuje porast broja migranata zbog situacije u Siriji

Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić izjavio je danas da je broj migranata u Srbiji na uobičajenom nivou i da se ne očekuje porast njihovog broja zbog sukoba u Siriji i intervencije turske vojske protiv Kurda.

"Daleko je veći problem šta će biti sa migrantima iz Grčke. Oni će verovatno doći u nešto većem broju. Realno će to morati da se desi jer je sada veći broj migranata na ostrvima. Ali to nije ništa zabrinjavajuće. Što se tiče Sirije, u ovom momentu to ne pogađa nikoga u Evropi. Pogađa Tursku, Siriju i zemlje u okruženju", rekao je Cucić agenciji Beta.

On je rekao da se u ovom trenutku u Srbiji nalazi 3.644 registrovanih migranata, od čega je 3.006 u prihvatnim centrima.

"Može ih biti još najviše 300 koje nismo registrovali. Dakle, sigurno nema više od 4.000 u Srbiji u ovom trenutku", rekao je on.

Prema njegovoj proceni, zbog dolaska zime može se očekivati da se poveća broj migranata u prihvatnim centrima i da se smanji broj na ulicama, ali da to nije ništa van očekivanja.

Cucić je rekao da je broj migranata u Srbiji, menje ili više, na istom nivou na kojem se kreće još od avgusta 2017. godine.

Govoreći o migrantskim rutama, on je rekao da ni tu nema naročitih izmena, osim što je nešto povećan broj ljudi koji dolaze preko Albanije.

"I to je taj uticaj Grčke i ostrva o kojem sam pričao. Jer da su to novi ljudi koji dolaze zbog rata u Siriji, oni bi dolazili preko Turske i Bugarske. Činjenica da se ruta preko Bugarske nije pojačala, govori da to nisu ljudi koji dolaze iz Turske nego baš iz Grčke. Ali nije to ništa problematično", rekao je Cucić.