Popov: Odluka EU – vetar u leđa proruskim snagama

Odluka Evropske unije (EU) da ne počne pregovore o pristupanju sa Albanijom i Severnom Makedonijom, u Srbiji će biti iskorišćena kao alibi za vlast, koja će sada moći da kaže da bi trebalo da se okrenemo sami sebi pošto na duže staze nema ulaska u EU, izjavio je danas direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.



Popov je u intervjuu za novosadski portal Autonomija rekao da su "i do sada reforme i put Srbije ka EU bili samo fingirani".



"To je poruka i ostalim zemljama kandidatima, tu smo pre svega mi i Crna Gora, ali i Bosna i Hercegovina, koja je potpisala SSP, da u skorije vreme faktički nema ništa od proširenja. Da ne govorimo o 2025, koja je bila označena kao godina mogućeg prijema Crne Gore i Srbije. Naše vlasti su i do sada fingirale da vrše reforme i da idu u susret EU, a zapravo su ceo taj proces u dobroj meri sabotirale", rekao je Popov.



On je podsetio da je Srbija dobijala "pozitivne ocene" tokom procesa pregovora u sferi ekonomije, ali da je u poslednjim izveštajima Evropske komisije dat niz "oštrih kritika na unutrašnje reforme koje se odnose na vladavinu prava, na nezavisne institucije, na slobodu medija i korupciju".



"EU je samo agenda koje su se držali zbog dve stvari: zbog predizbornog obećanja koje su dali da će ići u pravcu EU i zbog pretpristupnih fondova koje možemo da koristimo. Onda je išla mantra da mi idemo u pravcu EU, a sve je zapravo išlo u suprotnom smeru. To se videlo po tome da se, uz sva upozorenja koja smo dobijali, nije radilo na spomenutim reformama", rekao je Popov.



Ocenio je da se ove tendencije vide i u nastupu srpskih političara, kada je čak i premijerka Srbije Ana Brnabić rekla da je izveštaj Eevropske komisije o napretku "politički".



"A kakav može biti nego politički? I ona to sve govori pred Semom Fabricijem, koji je predstavnik EU. To govori o ozbiljnosti cele te priče", dodao je Popov.