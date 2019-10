Dodik o formiranju vlasti: Izlišno je razgovarati o bilo čemu

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, Milorad Dodik izjavio je u nedjelju uveče u Mostaru o konačnom formiranju vlasti godinu dana nakon održavanja općih izbora u BiH kako je “izlišno razgovarati o bilo čemu”, optuživši lidera Stranke demokratske akcije (SDA), Bakira Izetbegovića za neozbiljnost i zabavljanje javnosti.

Upitan da prokomentira Izetbegovićevu jučerašnju izjavu o tome kako bi već u ovom mjesecu moglo doći do rješenja u vezi s formiranjem postizborne vlasti u Bosni i Hercegovini jer “približavaju se stavovi“, Dodik je uzvratio smijehom.

“Kakva je to ozbiljnost kad on juče dolazi na sastanak na kome kaže da on vjeruje da će se normalizovati odnosi, a ima samo jedan zahtjev, a to je da Hrvati odustanu od zahtjeva za promjenu Izbornog zakona. Kakva je to ozbiljna stvar? Pa jedina stvar suštinski koju traže Hrvati je to”, rekao je Dodik.

On je ustvrdio kako politička grupacija kojoj je na čelu “ničim nije uslovila formiranje vlasti”, te da su bili spremni da to učine “odmah”. “Izlišno je razgovarati o bilo čemu. Napravite neki sporazum za 30 dana da formirate vlast, i od toga ništa. Čujem kaže neki dan da očekuje da će se realizovati sporazum, a u sporazumu piše da važi 30 dana. Kako će se realizovati nešto što je prošlo već mjesec dana?”, upitao je Dodik, govoreći o nedavnom sporazumu tri vodeće stranke u BiH – SDA, Dodikovih Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragana Čovića, koji nije realiziran.

“Zanimljivo. On zabavlja ovu javnost”, ustvrdio je Dodik.

Podsjećanja radi, državno Vijeće ministara BiH još nije formirano jer grupa stranaka na čelu sa SDA traži da se pošalje u Bruxelles u sjedište NATO-a Godišnji nacionalni plan (ANP), čemu se stranke oko SNSD-a oštro protive, uprkos uvjeravanjima međunarodnih zvaničnika kako predaja ANP-a ne znači i članstvo u Sjevernoatlantskom savezu, nego je riječ o tehničkom pitanju.

DNS - “fina partnerska politička partija”

Lider SNSD-a je odbacio i tvrdnje da je Demokratski narodni savez (DNS) zaustavio djelovanje u vladajućoj koaliciji u bh. entitetu Republika Srpska, koju predvodi SNSD. Dodik je DNS nazvao “fina partnerska politička partija”.

“Imamo određenih stvari, tendencija. DNS je rekao da će oni zamrznuti u ovom trenutku svoje koaliranje i da se ništa neće dešavati dok ne obavimo razgovore. Naravno da ćemo obaviti razgovore i da, naravno da ćemo vidjeti razloge i sve ono što bude racionalno i razložno, apsolutno ćemo uvažiti”, rekao je uz ostalo Dodik.

Inače, Milorad Dodik je u Mostaru u nedjelju uveče proglasio otvorenim, kako tvrde organizatori, 100. Šantićeve večeri poezije, na prigodnoj svečanosti u Sabornoj crkci Svete Trojice u Mostaru, koja je još u fazi obnove.

Uoči svečanosti, kojoj su prisustvovale zvanice Grada Mostara, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Bosne i Hercegovine, te Srbije, Dodik je novinarima izjavio kako je Aleksa Šantić pjesnik srpskog naroda, koji pripada velikanima srpske književne zaoštavtine, ali i pjesnik koga slave i svi drugi.