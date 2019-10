Car Go: Formiramo taksi udruženje

Car Go, udruženje vozača koji nude prevoz, najavilo je da će sa delom taksista formirati novo taksi udruženje i na taj način razrešiti višednevne proteste u Beogradu zbog njihove aplikacije.

Vuk Guberinić, direktor preduzeća Car Go Technologies, pozvao je na konferenciji za medije u Beogradu vozače sa dozvolama za taksiranje da se učlane u to udruženje.

„Garantujemo platu od 150.000 dinara, okvirno od 1.250 evra, puna radna prava, da neće biti skrivenih troškova, da ćemo im pomoći oko poreskog duga, kao i kupovini novih automobila“, rekao je Guberinić.

On je naveo da će mesečna naknada taksi vozača udruženju Car Go iznositi 2.000 dinara plus PDV, s tim što će početi da je plaćaju tek posle šest meseci rada.

„Ovo je fer ponuda. Znamo da ima ljudi koji će je prihvatiti, a pozivamo sve da je razmotre. Vreme je da pošteni taksisti budu pozitivna slika Beograda“, izjavio je Guberinić.

Članovi više taksi udruženja od 30. septembra svakodnevno od 12 do 15 časova blokiraju ulice Beograda protetujući protiv Car Go tvrdeći da ne rade po zakonu, dok vlasnici istoimene aplikacije tvrde suprotno. Kako su najavili lideri taksi udruženja, protesti se, osim vikendom, nastavljaju do ispunjenja zahteva da se Car Go ukine ili registruje kao taksi.