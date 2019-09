Liberman negirao da postoji dogovor da podrši Ganca

Lider izraelske nacionalističke stranke Izrael naš dom (Israel bejtenu) Avigdor Liberman, koji se smatra ključnim faktorom za obrazovanje vladajuće koalicije, negirao je danas da se dogovorio da predloži za premijera vođu saveza partija centra Benija Ganca, glavnog rivala izraelskog premijera Benjamina Netanjahua posle parlamentarnih izbora u kojima nema jasnog pobednika.

Liberman je na Fejsbuku napisao da dogovor "ne postoji", dodavši da će njegovoj partiji biti dobro "ili u koaliciji ili u opoziciji".



On je takođe rekao da nije razgovarao ni sa Netanjahuom, ni sa Gancom i da ne namerava da to učini pre sastanka u nedelju sa predsednikom Ruvenom Rivlinom kojem će reći koga podržava za kandidata za premijera.



Rivlin će doneti odluku o mandataru nakon konsultacija sa devet partija koje su ušle u parlament Kneset.



Očekuje se da će konsultacije trajati dva dana.



Liberman, bivši minstar spoljnih poslova i odbrane, danas je komentarisao i uspeh saveza partija čiji su članovi uglavnom Arapi (Zajednička lista) koja je treća po snazi u Knesetu sa 13 poslanika, na osnovu skoro konačnih rezultata, rekavši da uspeh duguju Netanjahuu.



On je ironično dodao da bi Netanjahu mogao da pošalje buket cveća u znak zahvalnosti lideru te stranke Ajmanu Odehu pred jevrejski dan odmora, šabat, koji počinje večeras sa zalaskom sunca, preneli su izraelski mediji.



Taj nekadašnji saradnik Netanjahua je objasnio da je 13 poslanika rezultat Netanjahuovog zastrašivanja i uzbuđenja zbog neuspelog predloga o postavljanju kamera na biračkim mestima čemu su se posebno usprotivili izraelski Arapi. Odziv je među njima značajno porastao u poređenju sa prethodnim izborima u aprilu.



Poslanik iz tog saveza Ahmed Tibi je to pripisao Netanjahuovim pokušajima da potisne glas manjine.



Libermanova partija sa osam poslanika smatra se odlučujućom za formiranje vladajuće koalicije.



Ona je bila ključna i posle prethodnih izbora kada je Liberman zbog spora s ultraortodoksnim partijama odbio da uđe u vladu koju je pokušao da formira Netanjahu.



On ni sada ne pokazuje da je ublažio sekularnu poziciju u odnosu na pitanja države i religije i smatra da se stiglo do trenutka koji traži odluku između dva pristupa, a ne kompromis.



Netanjahuov konzervativni Likud imaće, kako se predviđa, 31 poslanika u 22. Knesetu, četiri manje nego što je osvojio na prethodnim izborima.



Gancov savez prednjači sa 33 poslanička mandata.



Na aprilskim izborima oni su bili izjednačeni ali je predsednik Izraela poverio Netanjahuu zadatak da obrazuje vlađuću kolaciju jer je izgledalo da za to ima više šansi sa svojim prirodnim partnerima, verskim i desničarskim strankama.



Netanjahu nije međutim u tome uspeo i raspisani su novi izbori.



Liberman se ovog puta zalaže za "liberalnu, nacionalističku, široku vladu jedinstva" sa Likudom, savezom Plavo belo i svojom partijom.



U četvrtak je desničarsko verski blok potpisao dokument kojim se obavezao da podrži Netanjahua za premijera, a Netanjahu je pozvao Ganca da formiraju vladu nacionalnog jedinstva.



Ganc i zvaničnici njegove partije su to odbili insistirajući da Ganc, a ne Netanjahu bude premijer u novoj koaliciji.



Liberman je danas Netanjahua optužio da obmanjuje javnost predlažući vladu jedinstava koju uslovljava uključivanjem i ultraortodoksnih i verskih desničarkih stranaka.



Sve ukazuje da je politička situacija u Izraelu neizvesna kao i posle aprilskih izbora, a neki komentatori nagoveštavaju mogućnost i trećeg glasanja za nekoliko meseci.