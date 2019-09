Vlada USK dostavila prosvjetarima prijedlog rješenja za okončanje štrajka

Vlada USK dostavila je Sindikatu obrazovanja tog kantona minimum zahtjeva koje je Sindikat postavio kako bi prekinuli štrajk u osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona.

Naime, generalni štrajk u osnovnim i srednjim školama počeo je 2. septembra u Unsko-sanskom kantonu (USK). Ranije danas je održan sastanak prosvjetara i Vlade, a jedan od osnovnih zahtjeva je poštivanje Kolektivnog ugovora, odnosno izjednačavanje osnovice za obračun plaća sa osnovicom drugih budžetskih korisnika.

Prijedlog Vlade već je upućen sindikalnim organizacijama na očitovanje i ujutro do 10 sati će se znati da li je on prihvatljiv za prosvjetare ili ne.



„Mi smo dobili prijedlog Vlade i već smo ga uputili prema našem članstvu. Sutra do 10 sati imaćemo očitovanje baza tako da ćemo vidjeti prihvatamo li ga ili ne. Prijedlog je u gorem stanju nego što je to bilo u toku mirovnog vijeća. Vlada taži da dođe do izmjena Kolektivnog ugovora u domenu koeficijenata, što je za nas neprihvatljivo. Kada je u pitanju osnovica vlada predlaže da ona od iduće plate bude 302, a isto tako u prijedlogu je da bi nam razliku na platu od septembra mjeseca do danas isplatili u januaru 2020. godine. Mi znamo da je u tom mjesecu obično na na snazi Odluka o privremenom finansiranju i da bi to bilo nemoguće, odnosno da od te isplate ne bi bilo ništa ni do jula iduće godine. Na prvi pogled nama je to nezadovoljavajuće, ali eto čekat ćemo da se baza izjasni“, kaže Samir Faić, predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja USK.

U međuvremenu, od Općinskog suda u Bihaću Sindikatu je stiglo i rješenje kojim se određuje privremena mjera osiguranja, te se nalaže Sindikatu osnovnog obrazovanja USK da omogući nesmetano odvijanje obrazovanog i odgojnog procesa u javnim ustanovama osnovnog obrazovanja na području USK.



„Upravo smo dobili ovo rješenje, imamo evo konsultacije sa pravnim timom pa ćemo vidjeti šta će oni reći i o tom ćemo se očitovati“, dodaje je Faić.