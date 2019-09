Američki ministar finansija: Ne vidim nikakvu recesiju

Američki ministar finansija Stiven Mnučin odlučno je danas odbacio izgleda za recesiju u SAD i rekao da trgovinski rat koji predsednik Donald Tramp vodi protiv Kine za sada nemam nikakav uticaj na privredu te zemlje.



"Ne vidim nikakvu vrstu recesije", rekao je Mnučin za Foks biznis, navodeći da je američki privredni rast znatno iznad rasta u drugim zemljama, mada je napomenuo da usporavanje svetskog privrednog rasta "ima umeren uticaj na američku privredu".



Po njegovim rečima, rat carinama između Vašingtona i Pekinga utiče samo na kinesku ekonomiju.



"Za sada ne vidimo znake da utiče na SAD" rekao je on. "Jasno je da se događa znatno usporavanje svetske privrede istovremeno u Kini i u Evropi ali mi smo i dalje svetla tačka", dodao je on.



Rast BDP-a prve svetske privrede procenjen je na dva odsto za drugi kvartal, što je jasno usporavanje u odnosu na rast od 3,1 odsto zabeležen u prvom tromesečju.



O pitanju pregovora sa Kinom radi okončanja trgovinskog rata koji traje 18 meseci Stiven Mnučin je ponovo istakao da će Trampova administracija potpisati sporazum ako američki predsednik oceni da je on zadovoljavajući.



"Imamo dokument, ostvarili smo znatan napredak, oni dolaze ovde. Smatram da je to znak dobre volje, da oni žele da nastave da pregovaraju i da smo mi spremni da pregovaramo", rekao je američki ministar.



Kineska delegacija na čelu sa vicepremijerom Liju Heom očekuje se u Vašingtonu početkom oktobra.



"Ako možemo da dobijemo dobar sporazum, sporazum koji je dobar za nas potpisaćemo ga, ako ne predsednik je savršeno zadovoljan da nastavi sa carinama od kojih sakupljamo znatne svote", rekao je Mnučin.



Tramp očekuje do će do kraja godine sa faznim uvođenjem dodatnih carina biti pogođen gotovo kompletan uvoz iz Kine, odnosno roba u vrednosti od 540 milijardi dolara, koliko je iznosio uvoz 2018. godine. Ekonomisti upozoravaju da trgovinski rat utiče na usporavanje svetske privrede.