UN: Kršenje prekida vatre izazvaće izraelsko-libanski rat

Savet bezbednosti UN upozorio je da bi kršenje prekida neprijateljstva između Izraela i Libana na libanskom jugu "moglo dovesti do novog sukoba koji ni jedna strana u regionu ne može da priušti", javlja AP.



Upozorenju je prethodilo usvajanje rezolucije kojom se produžava mandat mirovnih snaga UN sa 10.500 pripadnika, poznate kao UNIFIL do 31. avgusta 2020. godine.



Rezolucija je usvojena sinoć nepunih nedelju dana nakon što je dron za koji se tvrdi da je izraelski pao u uporište Hezbolaha u južnom Libanu i potom su libanski vojnici pucali u sredu na izraelske izviđačke dronove u libanskom vazdušnom prostoru čime je pojačana napetost između dve zemlje.



Savet bezbednosti je apelovao na sve strane da pokažu maksimalnu uzdržanost i da ne preduzimaju nikakvu akciju koja bi mogla ugroziti prestanak neprijateljstva i destabilizovati region.



UNIFIL je osnovan da bi nadgledao povlačenje izraelskih vojnika nakon invazije na Liban 1978. godine.



Misija je proširena nakon rata 2006. godine između Izraela i ekstremista Hezbolaha da se mirovnjaci razmeste duž libansko-izraelske granice i pomognu libanskoj vojsci da proširi kontrolu nad jugom zemlje prvi put u poslednjim decenijama.



U jednoglasno usvojenoj rezoluciji se ponavlja poziv Izraelu i Libanu da podržavaju stalan prekid vatre i ubrzano razmeštanje libanskih snaga na jugu i teritorijalnim vodama te zemlje.



U njoj se poziva generalni sekretar Antonio Gutereš i libanske vojne snage da odrede rok za razmeštanje. SB UN je takođe apelovao na sve zemlje da primenjuju embargo na oružje iz 2006. godine i spreče prodaju ili snabdevanje oružjem bilo kog pojedinca ili entiteta u Libanu koji nema ovlašćenje vlade u Bajrutu ili snage UN, što je kritika koja se odnosi na snabdevače oružjem Hezbolaha.



V.d. ambasadora SAD Džonatan Koen naglasio je da embargo na oružje ostaje najviši prioritet i da u narednoj godini UN mora preduzeti ozbiljne korake da pojača izveštavanje i potvrdu o primeni embarga.



On je takođe pozvao da se UNIFIL-u dozvoli neometan i pravovremeni pristup takozvanoj Plavoj liniji, granici između Izraela i Libana, pošto osam mesci nakon otkrića tunela za koje se veruje da ih je prokopao Hezbolah za napade na izraelsku teritoriju još uvek ne mogu da joj s libanske strane priđu pripadnici te snage.



Izraelski ambasador Dani Danon rekao je da rezolucija šalje jasnu poruku Vladi Libana da zaustavi Hezbolah.



On je upozorio da ta proiranska šiitska organizacija s obzirom da kontroliše južni Liban ima nameru ne samo da povredi Izrael već čitav region, a da Izrael to neće prihvatiti i poziva međunarodnu zajednicu da odlučno deluje protiv tog iranskog saveznika u Libanu.