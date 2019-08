Predstavnici Srba: Napad u Kninu ’zločin iz mržnje’

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac i predstavnici Srba u hrvatskom Saboru ocenili su da napad u kafiću u Kninu tokom utakmice Crvena zvezda - Jang Bojs, nije izolovani incident, ni "obična kafanska tuča", već „zločin iz mržnje“.

Ovo nije bio navijački obračun između dve navijačke grupe, poručio je Boris Milošević predsednik Srpskog narodnog veća (SNV).

„Ovaj napad nije bio spontan nego dobro organiziran. Tu se nije radilo o kafanskoj tuči u lokalnoj birtiji, već o dobro organiziranom i ciljanom napadu gde su napadači znali koga će zateći u kafiću, znali su da se tamo okupljaju lokalni Srbi koji su to veče u mirnoj atmosferi pratili prenos utakmice. Ovaj organizirani napad je za nas isključivo motiviran mržnjom i netrpeljivošću prema Srbima", rekao je Milošević na konferenciji za medije.

Goste kafića koji su gledali TV prenos utakmice Jang bojs - Crvena Zvezda u mestu Uzdolje blizu Knina, napalo je u utorak uveče 15 maskiranih osoba, a među napadnutima su žena i dete, potvrdila je Policijska uprava šibensko - kninska.

Šibenska policija je navela u saopštenju da je "u mestu Uzdolje, nekoliko, za sada, nepoznatih osoba u tamošnjem ugostiteljskom objektu verbalno i fizički napali vlasnicu ugostiteljskog objekta i goste, pri čemu su oštetili i inventar objekta, a tom prilikom pet osoba je lakše povređeno, među kojima i jedan maloletnik".

Sličan incident, prema saopštenju policije, dogodio se i u Đevrskama, u opštini Kistanje, gde je u kafiću u kojem se gledala utakmica došlo do provokacija, kako mediji pišu, uglavnom na nacionalnoj osnovi.

Poslanica SDSS Dragana Jeckov rekla je da se, kada se iz izjava i izveštaja policije iščita da se radi o incidentu i nanošenja lakših telesnih ozleda, može pomisliti da je reč o klasičnoj kafanskoj tuči.

„Međutim, desilo se nešto mnogo ozbiljnije. U pitanju je zločin iz mržnje, zločin iz mržnje prema ljudima samo zato što su druge nacionalnosti i vjeroispovesti. Ovakvo i slično relativiziranje zločina iz mržnje i govora mržnje, čiji smo svjedoci duži vremenski period, potrebno je sankcionirati i potrebno ga je barem pokušati iskorijeniti", rekla je Jeckov.

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac iščitao je desetak slučaja, kako je rekao, napada na Srbe fizičkih i verbalnih, kroz medije ili u direktnoj komunikaciji, koji su se dogodili u proteklih nekoliko meseci .

"Možda to nekome nije dosta, ali nama jeste", poručio je Pupovac.

"Nećemo spominjati članove Evropskog parlamenta i nedavne saborske zastupnike, ministre u Vladi donedavno i diplomate koje obilato krše ustav i zakone Hrvatske veličajući ustaški režim i njegovu ideologiju, manifestirajući je u javnom prostoru. Redoviti su skupovi pred prostorijama SNV u kojima se vrijeđa, prijeti i uzvikuje ’Za dom spremni’ u centru Zagreba. I to je normalno i vjerojatno svi misle da je i za Srbe to normalno. Ali za Srbe to nije normalno i nikada neće biti“, rekao je Pupovac.

On je dodao da komemoracija ratnih događaja, bilo da obilježavaju stradanja ili pobjede, najčešće u sebi nose poruke međuetničke netolerancije. "Ljudi u svećeničkim habitima i s oltara nerijetko šalju poruke međuetničke i međuvjerske netolerancije, i političke, nažalost. To su elementi koji traju od 2014. godine. Od kampanje za hrvatski Vukovar i uništavanje ćiriličnih ploča, preko šatoraškog tabora u Zagrebu, unatoč naporima ove Vlade da se to ograniči", rekao je Pupovac.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković osudio je incident u kafiću kod Knina, gde su maskirani napadači upali u kafić i povredili pet osoba među kojima i devetogodišnje dete, ali je istakao da se radi o delima pojedinaca, a ne o klimi u društvu koja podstiče nasilje.

"Ja ne vidim takvu klimu. Ovo su individualna dela pojedinaca koja treba sankcionisati", rekao je Plenković novinarima.

Policija je podnela prekršajne prijave protiv dvojice mladića koji su u kafiću u Đevarskama napali pripadnike srpske nacionalne manjine.

„Na okolnosti događaja od 21. kolovoza u Uzdolju i nadalje se intenzivno provodi kriminalističko istraživanje“, stoji u policijskom saopštenju.