Izraelski mediji o dečjem vrtiću u bivšem nacističkom logoru u Srbiji

Očekivano otvaranje nove predškolske ustanove u Srbiji u zgradi u Beogradu koja je nekada bila deo nacističkog koncentracionog logora izazvala je kritike jevrejskih lidera, prenose izraelski mediji pisanje britanskog Gardijana.



U zgradi na Starom sajmištu bilo je puno poslovnih kancelarija tokom proteklih godina i vlada je obećala da će podići spomenik žrtvama holokausta, ali to obećanje nije ispunjeno.



"Dečji vrtić je neprikladan kada imate u vidu šta se tamo događalo", rekao je Robert Sabadoš, predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije.



On je ocenio da je "još veći skandal što su kafane tamo bile locirane, godinama, čak i decenijama".



"Tamo je čak bio i noćni klub. To mesto je mesto patnje i stradanja i ne može se dopustiti da to bude zaboravljeno", rekao je Sabadoš.

Aktuelni vlasnik zgrade poriče da je oskrnavio to mesto, rekavši da se "borio 20 godina, investirajući u zgradu brinući se, održavajući je".



"Kupio sam je u užasnom stanju, potpuno ruiniranu. Nije čak imala ni krov, bio je potpuno truo. Trebalo bi da uporede stanje te zgrade ’98 i sada. Trebalo bi da kažu - hvala vam ljubazno gospodine, izuzetan rad, gospodine".



Predsednik Saveza jevrejskih opština je rekao da mnogi koji su vodili poslove na Starom sajmištu po svoj prilici nisu bili svesni istorije tog mesta.



"To je simptom nedostatka naše kolektivnog sećanja", rekao je on.



"I drugi nekadašnji koncetracioni logor u Beogradu, Topovske šupe, predviđen je za prodaju i komercijalne sadržaje, objavio je Gardijan.