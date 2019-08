Merkel: Ozbiljno shvatamo obavezu većih izdvajanja za odbranu

Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da ozbiljno shvata obavezu Berlina prema saveznicima u NATO-u da dodatno poveća trošenje na vojsku.



Ona je tokom panel-diskusije u nemačkom gradu Štralzundu rekla da ozbiljno shvata ciljanih dva odsto i da Nemačka želi da do 2024. godine dostigne 1,5 odsto.



Merkelova je istakla da će doći do novog povećanja u budžetu, kojim će se dostići procenat od 1,4 odsto do 2020. godine, prema nedavnim predviđanjima ekonomskog rasta.



"I dalje imamo dosta posla da uradimo u narednih nekoliko godina", kaže Merkelova i napominje da je ubeđena da će Nemačka dostići planiranih 1,5 odsto do 2024. godine.



Predsednik SAD Donald Tramp kritikovao je Nemačku zbog neuspeha da poveća trošenje na vojsku na dva odsto bruto društvenog proizvoda, koje se zahteva u okviru NATO-a.



Ambasador SAD u Nemačkoj Ričard Grenel izjavio je u petak, 9. avgusta, da je "uvredljivo" to što se Berlin opire da potroši više novca na odbranu i što nastavlja da se oslanja na američku vojsku.