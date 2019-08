Sančez u novom pokušaju formiranja španske vlade

Vršilac dužnosti španskog premijera Pedro Sančez rekao je da će se sledećeg meseca sastati sa predstavnicima ultralevičarskog Podemosa i ostalih stranaka, uključujući katalonske partije naklonjene osamostaljenju, u pokušaju da postigne dogovor o formiranju vlade.



Sančez, čija je Socijalistička partija dobila najviše glasova na izborima bez ubjedljivog pobednika u aprilu, do sada dva puta nije dobio podršku većine u parlamentu za svoju administraciju.



Njegovi raniji pregovori o koaliciji sa Podemosom su propali.



"Krajem avgusta ili početkom septembra sastaćemo se sa različitim političkim snagama koje mogu biti otvorene za pružanje podrške socijalistima na vlasti", rekao je Sančez novinarima.



On je ranije izjavio da više neće pokušavati da napravi koaliciju sa Podemosom, a u svakom slučaju bi mu bila potrebna podrška ostalih stranaka za formiranje vlade.



Sančez je ove sedmice razgovarao sa sindikatima, poslovnim udruženjima, aktivistima za zaštitu okoline i grupama iz oblasti kulture u nadi da će dobiti podršku za treće glasanje u parlamentu.



On ima rok do kraja septembra da bude potvrđen u parlamentu kao premijer ili da predloži nekog drugog za taj posao. Ukoliko se to ne dogodi, novi izbori biće održani 10. novembra.