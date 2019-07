Ministarka odbrane: Nemačka poštuje obaveze prema NATO-u

Nemačka ministarka odbrane Anegret Kramp-Karenbauer obećala je da će povećati vojne izdatke svoje zemlje na "1,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2024. godine" kako bi se ispunio cilj Alijanse o izdvajanju dva odsto BDP-a.



"Mi smo verni partner NATO-a i to želimo da budemo u budućnosti", izjavila je nemačka ministarka posle prvog sastanka u Briselu sa generalnim sekretarom Alijanse Jensom Stoltenbergom, prenosi AFP.



Prema njenim rečima, Nemačka će do 2024. godine povećati potrošnju za vojni budžet na 1,5 odsto BDP-a kako binastavkom tog trenda dostigla cilj od dva odsto.



Članice Alijanse su se obavezale da izdvajaju do dva odsto BDP-a do 2024. godine. Šest zemalja je za sada postiglo taj cilj već 2019. godine, a to su Grčka, Estonija, Letonija, Rumunija, Poljska i Velika Britanija. Litvanija izdvaja 1,98 odsto BDP-a, naveo je NATO.



Francuska je izdvojila 1,84 odsto BDP-a za ovu godinu, a prag od dva odsto predviđa 2025.



Nemačka, kao prva ekonomska sila u Evropskoj uniji, kaska i izdvaja 1,36 odsto BDP-a, što je ranije izazvalo nezadovoljstvo i kritike američkog predsednika Donalda Trampa.