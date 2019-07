Tramp 1. septembra u poseti Poljskoj

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp boraviće u poseti Varšavi od 31. avgusta do 2. septembra kada će prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice početka Drugog svetskog rata, saopštio je šef kabineta poljskog predsednika, prenosi AP.

To će biti drugi put da je Tramp u poseti Poljskoj od jula 2017. godine. Poljska je jedan od najbližih partnera SAD u Evropi, a fokus saradnje im je na odbrani i energetskoj sigurnosti.



Šef kabineta poljskog predsednika Andžeja Dude, Kšištof Ščerski, rekao je da će Tramp stići u Varšavu 31. avgusta uveče.



Narednog dana on će prisustvovati ceremoniji obeležavanja 80 godina od invazije nacističkih trupa na Poljsku, 1. septembra 1939. godine, dana kada je počeo Drugi svetski rat.



On će u tom gradu biti do 2. septembra.



Tramp je Dudu do sada ugostio dva puta u Beloj kući.