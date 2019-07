Stanari „Bristola“ nezadovoljni preporukama Ombudsmana

Porodice penzionisanih vojnih lica, koje već skoro tri decenije žive u beogradskom hotelu „Bristol“ čekajući da od Ministarstva odbrane dobiju trajni smeštaj, nezadovoljne su preporukama koje je u njihovom slučaju izdao republički Zaštitnik građana Zoran Pašalić.

To su danas saopštili predstavnici takozvanih „vojnih beskućnika“ iz „Bristola“, nakon što je juče na sajtu Ombudsmana objavljen dokument od 30 stranica sa osam preporuka koje je dao Pašalić.

Prema rečima Vlade Đukića, predsednika Udruženja vojnih beskućnika Srbije, problem je što Zaštitnik građana nije napisao ništa o stalnom rešenju stambenog pitanja ovih porodica, već se, kako kaže Đukić, dokument bavi „perifernim aspektima“.

„Nigde se ne spominje status vojnih beskućnika od 1991. godine i njihova prava koja oni imaju do danas. Iz toga proizilazi da je Ministarstvo odbrane grubo uzela sva njihova prava i prekršilo zakone, Ustav, kao i sva ostala dokumenta i naredbe koje je ranije Ministarstvo odbrane izdalo. Mi mislimo da je u pitanju i pritisak na Zaštitnika građana, jer on to pitanje uopšte ne spominje. Mi smo to u našoj pritužbi spomenuli i tražili da se to pitanje reši. On je obećao da će to pojedinačno analizirati i doneti novo rešenje“, kaže Đukić.



On dodaje da će o narednim koracima Udruženje vojnih beskućnika doneti odluku na prvoj narednoj sednici, te dodaje da ne isključuje mogućnost da se stanari obrate instituciji Evropskog ombudsmana.

Pašalić u preporukama, između ostalog navodi, da je potrebno da Ministarstvo odbrane svim korisnicima privremenog smeštaja u "Bristolu" koji imaju pravo na privremeni smeštaj u stanu predoči podatke o svakom konkretnom stanu koji je u ponudi za dodelu na korišćenje navođenjem naziva ulice, broja zgrade, broja stana, sprata, strukture i kvadrature.

Takođe, preporuka Ombudsmana je da korisnike smeštaja u hotelu „Bristol“, za koje Ministarstvo odbrane tvrdi da nemaju pravo na smeštaj u stanovima za privremeni smeštaj, Ministarstvo treba da upozna sa mogućnošću izbora smeštaja u vojnosamačkom hotelu „Galeb“ ili vojnosamačkom hotelu „Zvezdara“.

Dragan Stojanović, stanar hotela „Bristol“, kaže da Zaštitnik građana nije uzeo u obzir glavna dokumenta koje su mu vojni beskućnici predočavali na sastancima koje su imali sa njim:

„Nije uzeo dokument iz 1991. godine o apsolutnom prioritetu. Nije uzeo zahtev Ministarstva odbrane prema Gradu Beogradu, nije uzeo odluku zamenika gradonačelnika, nije uzeo sudske presude. Mi sada Zaštitnika građana doživljavamo kao još jednu instituciju koja je došla da nas primiri, obećavajući nam bajke, a principu je ovde (u preporukama, prim. RSE) napisao nešto sasvim drugo“, kaže Stojanović.

Ministarstvo odbrane: Već postupamo u skladu s preporukama

Ministarstvo odbrane saopštilo je da je primilo preporuke Zaštitnika građana Zorana Pašalića povodom rešavanja statusa stanara napuštenog hotela „Bristol“ i da već postupa u skladu sa njima.

“Ističemo da je Ministarstvo odbrane i pre dobijanja preporuka više puta korisnicima smeštaja ‘Bristola’ nudilo i da i dalje nudi adekvatno rešenje i poziva ih da se usele u stanove za privremeni smeštaj koji su dobijeni od Grada Beograda ili u vojnosamačke hotele ‘Zvezdara’ i ‘Galeb’ u Beogradu, u skladu sa pravima koja ostvaruju”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da Ministarstvo odbrane još jednom poziva “sva lica koja i dalje borave u ‘Bristolu’ da prihvate ponudu”.

“Podsećamo da je više od 90 odsto korisnika smeštaja u hotelu ‘Bristol’ prihvatilo ponuđena rešenja i da je Ministarstvo odbrane mesecima unazad nudilo preostalim stanarima navedeni privremeni smeštaj, a da su to oni uporno odbijali tražeći trajno rešenje svog stambenog pitanja, što po zakonu nije moguće ostvariti”, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Navode i da Ministarstvo odbrane nije dobilo ni jedan stan od Grada Beograda u trajno vlasništvo, već samo na korišćenje, te da se “stanovi dobijeni od Grada Beograda ne mogu otuđiti, što je glavni zahtev lica koja i dalje borave u nekadašnjem hotelu ‘Bristol’”.

Stanari “Bristola” su o iseljenju iz tog objekta, koji je pripao kompaniji “Beograd na vodi”, prvi put obavešteni u julu 2018. godine. Od tada do danas su im isključeni grejanje, topla voda, telefon i lift. U maju im je na nekoliko dana bila isključna struja, pa su se stanari odlučili na štrajk glađu. Snabdevanje električnom energijom je ponovo uspostavljeno nakon intervencije Zaštitnika građana.

U takvim uslovima trenutno živi 11 od 30-ak porodica, koliko ih je nekada bilo.

Stanari kažu da ih je Ministarstvo odbrane uveravalo da niko od njih neće ostati na ulici, ali oni koji su i dalje u tom hotelu tvrde da im stambeno pitanje do danas nije rešeno.

Aktuelni ministar finansija i nekadašnji prvi čovek Beograda Siniša Mali izjavio je jula 2018. godine da se na rešenju stambenog smeštaja za stanovnike„Bristola“ radi u saradnji sa Ministarstvom odbrane, te da je u vreme dok je bio gradonačelnik „Grad Beograd izdvojio i preneo 140 stanova na Republiku Srbiju“.



U međuvremenu, stanari „Bristola“ kažu da će nastaviti sa dežurstvima u zgradi, uz napomenu da se ne osećaju bezbedno, nakon što je pre desetak dana izbila poplava u zgradi, za koju tvrde da ju je neko izvan hotela namerno izazvao. Kažu da je na četvrtom spratu neko namerno zapušio odvode i odvrnuo vodu, kako bi poplavio ljude koji žive na nižim spratovima. Smatraju da je urađeno s namerom da se stanari isele.