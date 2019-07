U Sarajevu predstavljena knjiga 'Hatidža' autora Mile Stojića 

Predstavljanje knjige "Hatidža", devetnaest odjeka jedne pjesme, autora Mile Stojića i sjećanje na predsjednicu Udruženja "Majke Srebrenice" Hatidžu Mehmedović koja je umrla prošle godine, upriličeno je danas u Bošnjačkom institutu "Fondacija Adil Zulfikarpašić" u Sarajevu.



Autor Mile Stojić je kazao novinarima da je njegova jedina namjera bila da da omaž Hatidži, „velikoj majci iz Srebrenice, velikoj ljudskoj majci“, te da je sretan da je uspio.



Naveo je kako je presretan da je knjiga štampana, dodajući da su u njoj prijevodi na 19 jezika kao i sjajne ilustracije, odnosno grafike i instalacije slikara Halila Tikveše.



"Da nije bilo majki Srebrenice, mislim da genocid u Srebrenici ne bi bio priznat uopće. One su, po mom mišljenju, više učinile nego cjelokupna bosanska politika i diplomacija u zadnjih 25 godina," kazao je Stojić.



Profesor Enes Karić je kazao da u pjesmi Mile Stojića "Hatidža" dominira riječ Hatidža i dominira riječ praznina – prazna srca, prazna Bosna, prazne nade.



Ocijenio je da je ovo izvanredna pjesma, a ovom prilikom pročitao ju je na arapskom jeziku.



"Biblija i Kur'an su stari drevni tekstovi i ti tekstovi baštine kulturu sjećanja na deset zapovjedi – ne ubij, ne ukradi, budi pošten i tako dalje. To je ta kultura. Ova pjesma nosi tu biblijsko-kur'ansku kuturu", kazao je Karić.



Glumica Hasija Borić, koja je na početku promocije pročitala pjesmu „Hatidža“, kazala je novinarima da su majke Srebrenice, po njenom mišljenju, one koje su se u velikoj mjeri izborile za to da bude uopće priznato da je nad Bošnjacima izvršen genocid, izborile su se za to da njihovi sinovi i njihova rodbina leže u Potočarima, "blizu onog mjesta gdje su pogubljeni, a ne na onom drugom mjestu gdje bilo planirano".



"Poručila bih da ne smijemo zaboraviti, poručila bih da se umjetnici moraju baviti i ja ih pozivam da se bavimo ovom velikom temom genocida u Srebrenici. Ali pri tom, uvijek ponavljam da se genocid nije desio samo u Srebrenici, da se on desio i u Prijedoru, da se desio u cijelio BiH, jer ako izađe Radovan Karadžić i kaže 'jednog naroda će nestati' onda je vrlo jasno, a ja nisam pravnik, da je postojala genocidna namjera," kazala je Borić.

Dodala je da će ostatak svog života provesti boreći se za istinu, pravdu isto onako kako se borila rahmetli Hatidža Mehmedović i kao što se „ove hrabre i velike žene hrabro bore“.



Fra Mile Babić je kazao da je glavno pitanje koje postavlja ova knjiga, je li moguće prekinuti sa zlom naše prošlosti.



"Po meni je poruka ove knjige kako na zlo odgovoriti dobrim, kako zlo promijeniti u dobro, kako napraviti ta dobra," naveo je Babić.



Stojić u Uvodu knjige „Hatidža“ piše da je na dan kad je umrla Hatidža Mehmedović, 23. jula 2018., na svoj Facebook profil stavio pjesmu koju joj je posvetio, a koju je napisao prije četiri godine i objavio u knjizi Himna poraženih.



Dodaje da je ponovno objavljivanje ove pjesme s njegove strane bio izraz pijeteta prema ženi kojoj su u genocidu u Srebrenici ubijena dva sina i muž, a koja se do kraja svog života borila za pravdu i pomirenje.