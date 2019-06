Palmer: Naći način da se Beograd i Priština vrate za pregovarački sto

Beograd i Priština bi za pregovarački sto trebalo da se vrate pre lokalnih izbora u Srbiji najavljenih za proleće sledeće godine, izjavio je u intervjuu za BBC zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Metju Palmer.

"Kada je reč o političkim kalendarima u Srbiji i Kosovu, sad je otvoren prozor za mogućnost da se vrate pregovorima i ostvare napredak", rekao je Palmer u danas objavljenom intervjuu.

"Izbori su u Srbiji verovatno sledećeg proleća i važno je da se pregovori nastave pre, jer izborni ciklus to otežava", dodao je on.

"Takse koje je Kosovo uvelo na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine bi trebalo ukinuti i nastaviti dijalog", izjavio je Palmer.

On je rekao da se "nada da dve strane mogu postići dogovor o punoj normalizaciji i da će se to desiti što pre, ali ne bih davao neke vremenske okvire za to".

Sve zavisi od toga koliko će obe strane biti spremne da da se prvo vrate pregovorima, a zatim da postignu sporazum, rekao je Palmer za BBC na srpskom.

SAD su tu, nastavio je on, kao partner koji podržava proces i "učiniće sve da ohrabre i omoguće obema stranama da dođu do dogovora".

"To je njima u interesu, a u interesu je i celom regionu, EU i SAD", ukazao je Palmer.

"Slične poruke imao je i sa terena, kada je sredinom juna posetio Beograd i Prištinu i sreo se sa brojnim zvaničnicima", piše BBC.

Tokom posete Kosovu "poručio je da je najbolje rešenje obostrano priznanje, kao i da je na Beogradu i Prištini da 'odluče i saglase se' da li će budući sporazum o normalizaciji odnosa uključiti i pitanje demarkacije granica".

Odlaganje julskog sastanka Srbije i Kosova u Parizu analitičari iz Sjedinjenih Država i Srbije videli su kao priliku da se Vašington značajnije uključi u dijalog, beleži BBC.

Palmer je za BBC rekao da se "format pregovora" verovatno neće menjati i da Vašington ni na koji način nije uticao na odlaganje sastanka u Parizu.

"Amerika podržava taj proces, mi nismo deo pregovora, ali podržavamo dijalog koji EU predvodi od samog početka", izjavio je on.

Izneo je da su predstavnici Sjedinjenih Država obema stranama saopštili stavove Vašingtona i dodao da "rade sa svim značajnim političkim predstavnicima i u Beogradu i Prištini".

"Mi ohrabrujemo vlasti u Prištini da urade ono što je neophodno za nastavak dijaloga, kao što i sa vlastima u Beogradu razgovaramo o parametrima dogovora", izjavio je Palmer.

Na pitanje BBC o tome da li bi put za rešavanje kosovskog pitanja ponovo mogla da bude neka međunarodna konferencija poput Rambujea 1999, odgovorio je da "još nije vreme za to".

"Nisam siguran da smo došli do trenutka kada nam je potrebna međunarodna konferencija, pošto je već započet proces dijaloga pod rukovodstvom Evropske Unije i on je doveo do određenog napretka", ocenio je Palmer.

Palmer smatra da američki predsednički izbori sledeće godine neće mnogo uticati na tempo pregovora o Kosovu.

"Ne očekujem da će izbori u Americi uticati na podršku normalizaciji odnosa Beograda i Prištine - to je konstanta tokom više administracija u Vašingtonu", dodao je on.

BBC navodi da, "kao i šefica evropske diplomatije Federika Mogerini koja se pribojava da bi na Balkan mogle da se vrate 'mračne sile' prošlosti, pa čak i konflikt, ako region ne iskoristi ovu priliku, i Palmer uviđa da su tenzije u regionu podignute".

"Tenzije vode pogrešnim procenama, pogrešne procene mogu voditi nasilju, a nasilje može prerasti u konflikt. Tako da, postoji zabrinutost, iako je Amerika posvećena postizanju sporazuma i podršci ovim zemljama na putu ka EU", rekao je Palmer.