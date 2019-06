Umjesto puta kao EU, političari vraćaju BiH u 'ratno stanje'?

Bosna i Hercegovina još uvijek nije imenovala delegaciju u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope.

Ova tačka dnevnog reda nalazi se na sjednici Doma naroda Parlamenta BiH, koju je zakazao za ponedjeljak poslijepodne Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda. No, političari iz Republike Srpske su već najavili kako na sjednicu neće doći. Oni izbor predstavnika u evropskim tijelima uslovljavaju imenovanjem novog saziva Vijeća ministara BiH.

Ukoliko BiH ne imenuje delegaciju, na ljetnoj Skupštini u Strazburu, koja počinje u ponedjeljak i traje do 28. juna, Bosna i Hercegovina će biti jedina od 47 članica bez delegacije.

Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla kaže kako uslovljavanja na bh. političkoj sceni nisu novost, ali da zakon jasno propisuje šta i kada treba uraditi, pa tako i kada je riječ o imenovanju bh. delegacije u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope. Šehić postavlja i pitanje da li u konkretnom slučaju bh. političari uopšte žele da budu dio Evropske unije?

"Mi i kada smo primljeni u Vijeće Evrope, bilo je to uslovno, jer su nam ostali postprijemni uslovi koje moramo ispuniti, a to su: izmjena Izbornog zakona Zakon o Javnom servisu BiH i Zakon o visokom obrazovanju. Nikada nismo ispunili niti jedan od ovih uslova. To znači da su imali blagonaklon odnos prema Bosni i Hercegovini kada su nas takve primili. Ovo je dokaz da, možda, treba pooštriti politiku iz Brisela prema Bosni i Hercegovini, jer ovo je urušavanje i ono malo kredibiliteta, ako ga uopšte ima ova država, isključivo zbog neodgovornog ponašanja političara u Bosni i Hercegovini", poručuje Šehić.

Kako ističe Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane neimenovanje delegacije Bosne i Hercegovine u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope oslikava pravo stanje stvari u ovoj zemlji, ali i svu providnost političkih čelnika i političkih stranaka da samo brinu o svojim interesima, a ne interesima građana i države.

"Taj politički koncept je neprihvatljiv i već je nanio štetu građanima Bosne i Hercegovine koja ne da tapka u mjestu, već nazaduje, dok cijeli svijet ide svjetlosnim godinama naprijed. U slučaju neimenovanja delegacije ne postoje pravne posljedice, ali je poraznije što Bosna i Hercegovina ne izvršava odluke Vijeća Evrope, a pogotovo Evropskog suda za ljudska prava, posebno kada se radi o presudama koje se tiču izbornog sistema Sejdić-Finci, Pilav-Zornić i još neke!", kaže Bećirović.

Za profesora banjalučkog Univerziteta Ivana Šijakovića, cjelokupna situacija oko izbora bh. delegacije ne predstavlja iznenađenje, jer je, kako navodi, Bosna i Hercegovina, dno dotakla još početkom devedesetih godina prošlog vijeka.

"Bosna i Hercegovina već trideset godina funkcioniše po sistemu ucena i trgovine. Kada poredite to sa Evropom i gledate sa strane, deluje da je to nepristojna i neprijatna situacija, ali je to, mislim, normalna situacija za Bosnu i Hercegovinu", ocjenjuje profesor Šijaković.

Na naše pitanje da li nekome odgovara situacija u kojoj Bosna i Hercegovina ne bi imala delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope i nije li onda licemjerno da su bh. političarima "puna usta Evropske unije", Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana odgovara:

"To pokazuje da mi imamo neozbiljnu vlast. Ovdje je vrlo lako, ne samo kada su u pitanju pregovori sa Evropskom unijom, već i njihovo obraćanje prema građanima BiH, kada analizirate njihove istupe, zaključiti da su oni puni netačnih i lažnih podataka. To znači da oni nas potcjenjuju kao ljudska bića, jer smatraju da nam mogu reći sve ono što misle, ne vodeći računa da li je to istina. Tako da će oni uvijek jedno pričati, drugo raditi. Sjetite se samo izbornih kampanja i kasnije kada dobiju naklonost određenog broja građana birača, onda se ponašaju apsolutno drugačije."

"Mi", konstatuje dalje Šehić, "živimo u vremenu iluzija, prevara koje, u prvom redu, dolaze od naših političara, a od nekih stvari koje su minorne, prave se istorijske stvari".

"Sjetite se predavanja zahtjeva da nas prime u Vijeće Evrope, pa to su bile proslave, istorijski datumi, a od istorijskih datuma i istorije, stalno nas vraćaju u period 92.-95. i to je jedina istorija, jer jedino ona im donosi nekakve političke poene, kada su izbori. Mi sa ovim političarima, Boga pitaj, kada ćemo dobiti kandidatski status", zaključuje Vehid Šehić.