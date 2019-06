Dodik odbio raspoređivanje vojske zbog migranata

Hitna sjednica Predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojoj se trebalo raspravljati o migrantskoj krizi završena bez donošenja odluke, izjavio je nakon sjednice predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.

Zahtjevi druga dva člana Predsjedništva BiH , Željka Komšića i Šefika Džaferovića bila su da se vojska rasporedi na granici prema Srbiji i Crnoj Gori, međutim, predsjedavajući Predsjedništva BiH je to odbio.

"Smatram da Oružane snage nemaju tu nadležnost. Ja sam prije godinu dana upravo tražio takvu mjeru, ali su oni rekli da je to nemoguće, zato što to nije nadležnost vojske BiH. Ja sam se pomirio s tim, pa je bilo logično da se u okviru toga donese odluka. S druge strane, ja ne mogu da prihvatim da se vojska raspoređuje prema granici ka Srbiji i Crnoj Gori", rekao je Dodik novinarima nakon hitne sjednice.

Na sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine odbijena je i odluka za raspoređivanje Frontexa.

"To samo znači da bi se oni angažovali samo na granici sa Hrvatskom, samo zato što je Hrvatske članica Evropske unije. To znači da bi granica prema Hrvatskoj bila još tvrđa za migrante. To je sa stanovišta interesa Bosne i Hercegovine jedna mazohistička odluka jer bi samo povećala probleme krize", mišljenje je predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

Treći zaključak za rješavanje migrantske krize bio je, kaže Dodik, tražiti od Vijeća ministara BiH da nešto učini.

" Imamo potpuno neefikasan i sterilan Savjet ministara, koji nije ništa ni uradio u momentu produkcije tih problema. Ja mislim da j to potpuno nepotrebno tražiti od Savjete ministara tako nešto. U skladu s Poslovnikom nije podržan zaključak i to ostaje za sljedeću sjednicu'', ispričao je Dodik i dodao da je ''preglasan u pogledu Frontexa i procedura govori da će se to vratiti na redovne sjednice, zbog čega će povući vitalni nacionalni interes".

Dodik nije podržao ni zaključak Šefika Džaferovića o raspoređivanju centara za smještaj migranata po cijeloj Bosni i Hercegovini.

"Na prostoru Republike Srpske neće se pratiti migrantski centri jer Republika Srpska ne treba biti kolateralna priča u tom pogledu'', naglasio je on.

Jedino je moguće, kaže Dodik, da Predsjedništvo BiH preporuči Graničnoj policiji i entitetskim policijama da naprave koordinisano plan spriječavanja ulaska nelegalnog ulaska migranata u Bosnu i Hercegovinu. Ali i taj zaključak, zbog suzdržanosti Šefika Džaferovića, mora biti vraćen na redovnu sjednicu.