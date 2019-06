Penzioneri traže nove poslove

Nedavno objavljeni podaci Fonda za penzijsko osiguranje Srbije pokazali su da više od 100.000 penzionera u Srbiji ima penzije niže od 100 evra, pa se mnogi od njih odlučuju da i u trećem dobu pronađu poslove kako bi obezbedili osnovne životne potrebe. Sa druge strane, nije mali broj ni onih koji rade jer žele aktivne penzionerske dane.

Takođe, oko 35.000 penzionera u protekle dve godine u Srbiji je tražilo posao, pokazali su podaci Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje. Broj pokazuje one koji su podnosili zahtev za novo određivanje visine penzije, nakon što su na radni staž dodali još koju godinu.

Prosečna penzija u Srbiji iznosi oko 26.000 dinara (oko 200 evra), ali mnogi penzioneri primaju višestruko manje. Zbog toga se odlučuju da prihvataju povremene poslove.

Kako za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže Gordana Zrnić, penzionerka koja radi za portal danasradim.rs, taj servis penzionerima od nedavno nudi spas upravo na taj način. Sajt između ostalog, spaja poslodavce i penzionere koji su i dalje sposobni za rad.

Dočekali penziju, ali ne i odmor

"Vi se u jednom trenutku nađete u situaciji da vam je potrebno da imate dodatni prihod da biste mogli da preživite. Jer u Srbiji, ne znam da li znate, jedna mala penzija iznosi oko 13.000 dinara (110 evra), a ima i manjih od toga. Ne nam šta je ideja društva da radi čovek koji dobije takvu penziju. To je sada prosto nužda", rekla nam je Zrnić.

Prema njenim rečima, u pitanju su male naknade za poslove poput pakovanja ili prodaje sladoleda. Zrnić naglašava da je ipak rad u poznijim godinama na neki način i pozitivna stvar, jer održava duh i osećaj korisnosti:

"To nisu poslovi gde vi pravite karijeru. To su poslovi koji vas održavaju zdravim duhom i telom. I drugo, pomažu vam da malo finansijski ojačate, da biste mogli eventualno da odete na neki put, da nešto uradite od sebe. Obzirom da su naše penzije jako male, to je za masu penzionera veoma zanimljivo."

Na Sajmu penzionera, koji je nedavno održan u Novom Sadu, razgovarali smo sa nekoliko njih, a Grbić Milanka iz beogradske opštine Zemun kaže da je tužno što mnogi ne mogu mirno da provedu starost:

"Ja smatram za jedan od mojih životnih uspeha što nisam na teretu svoje dece, što imam svoju penziju i svoju garsonjeru, pa i dodatno mogu da zaradim da bih dala unučićima. Jako je teško penzioneru, proveo radni vek i nema dovoljno."

Ljiljana Radić je 1950. godište i smatra da je dobro da stariji ljudi rade i da su aktivni.

"Većini su deca mnogo daleko i onda mora to vreme da se potroši. Tako da je to vrlo lepo što se misli i na treće doba. Zašto bi gledali neke sapunice i slične stvari, kada je ovo mnogo lepše. Ja između ostalog idem čak i na rock and roll i to pravi rock and roll koji sviraju stari rokeri."

Časovi plesa za treće doba

Penzioner iz Beograda Gordan Vasiljevski kaže da penzioneri ne treba da rade, već da im se omogući da se bave stvarima koje vole:

"Pa ja ipak mislim da penzioneri treba nečim da se bave. Ja i gospođa držimo časove plesa u Beogradu u Klubu penzionera."

Prema najavama iz vlasti, penzije će u Srbiji 2019. godine biti povećane, ali se traži model i način usklađivanja njihovog računanja i rasta sa ekonomskim pokazateljima.

Srbija je otpočela je zakonske reforme kojima bi trebalo da se izjednači starosna dob od 65 godina za odlazak u penziju, kako za muškarce, tako i za žene.