Nakon uvreda, dogovor o novoj vlasti u BiH?

Sedam mjeseci nakon izbora konačno se nazire moguće konstituisanje vlasti u Bosni i Hercegovini. Predsjednici Stranke demokratske akcije (SDA), Demokratske fronte (DF) i Saveza za bolju budućnost (SBB) Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Fahrudin Radončić potpisali su u petak, u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BIH), zajedničku izjavu kojom su utvrdili principe i prioritete djelovanja patriotskog bloka u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.

U zajedničkoj izjavi između ostalog se navodi da su DF, SBB i SDA odlučili da formiraju snažan patriotski politički blok koji će djelovati, kao dio zakonodavne i izvršne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, na nekoliko prioriteta, među kojim su: ubrzanje procesa integrisanja BiH u EU, hitna aktivacija Akcionog plana za članstvo BiH u NATO, provođenje svih presuda bosanskohercegovačkih i evropskih sudova koje se odnose na Izborni zakon, kako bi se osigurala ustavna i institucionalna ravnopravnost naroda i građana na teritoriji cijele BiH, a najkasnije do kraja 2019. godine, te efikasnija borba protiv organiziranog kriminala, terorizma i korupcije.

Prethodno je nakon više mjeseci međustranačkih trzavica SBB Fahrudina Radončića, odlučio da će početi pregovarati sa SDA oko učešća u vlasti. Dogovoru između ove dvije stranke prethodile su, podsjetimo, brojne uvrede koje su dva lidera upućivala jedan drugom, koje su najčešće bile privatne, ali i zaklinjanja da se sa SDA vlast praviti neće.

Radončić tvrdi da ga je da se predomisli i, kako kaže, odbaci sujetu nagnala državnička odgovornost prema nacionalnom interesu BiH kao države i nacionalni interes Bošnjaka, a analitičari smatraju da je sve ono što se dešavalo u prethodnih sedam mjeseci tek "politički igrokaz".

Nakon što je prije tri mjeseca javno kazao, a novine čiji je osnivač prenijele citiram: "Treba li da skočim sa tornja da dokažem da nas učešće u vlasti ne zanima?", lider Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudin Radončić se predomislio. Razgovaraće sa Strankom Demokratske Akcije (SDA) o učešću u vlasti na nivou institucija države i u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Analitičari, uz podsjećanje da su Radončić i lider SDA Bakir Izetbegović apsolutni rekorderi u broju privatnih uvreda koje su uputili jedan drugom tokom prethodne izborne kampanje, ali i nakon nje, kažu kako ovaj preokret nije ništa novo na bosanskohercegovačkoj političkoj sceni.

Nekadašnji glavni urednik magazina Dani, danas advokat, Senad Pećanin podsjeća ne neke od uvreda koje su mjesecima pljuštale.

"Treba se prisjetiti svih najnižih nivoa uvreda koje su međusobno razmjenjivali, ne štedeći pri tom ni žive ni mrtve članove njihovih porodica. Sjetimo se samo Izetbegovićevih ocjena o Radončiću kao nacionalnom izdajniku i neprijatelju bošnjačkog naroda i Radončićevih optužbi o Izetbegoviću kao kriminalcu, ubici, nalogodavcu političkih ubistava", navodi Pećanin.

On kaže da je ponovni politički savez Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića "prilog historiji beščašća bošnjačke politike".

"Očito je da Izetbegoviću i Radončiću treba vjerovati samo kada govore jedan o drugom u predizbornim kampanjama. Oni ovim najnovijim paktom od svojih glasača prave bošnjačke ovce, koje jesu zaslužile da ih decenijama šišaju oni koji od BiH prave teritoriju za zadovoljavanje svojih prostačkih, megalomanskih, tajkunskih i mesijanskih ambicija", zaključuje Pećanin.

Urednik Balkanske istraživačke mreže Srećko Latal navodi da se ne može govoriti o tome da je formiranje vlasti stopostotno izvjesno.

"To što je dogovoreno između SDA i SBB tek treba da se pretoči u neke konkretne procese, dakle finalno formiranje Vijeća ministara. Imajući u vidu odnose unutar i između svih stranaka koje bar za sada čine tu koaliciju, ja ne bih 'trčao pred rudu' i i ne bih ništa očekivao dok se Vijeće ministara konačno ne formira", dodaje on.

Što se tiče dogovora SBB i SDA, Latal kaže kako najnoviji dogovor između ove dvije partije nije ništa neuobičajeno za bosanskohercegovačku politiku.

"Mi smo takve i slične situacije viđali više manje u gotovo svim prethodnim izborima, gdje stranke sa uzajamnim napadima i popularnom retorikom, pokušavaju da osvoje što više glasova. Onda nakon izbora, u zavisnosti od izbornih rezultata, slažu se one koalicije koje mogu da se slože", objašnjava on.

Kolumnist Berislav Jurič smatra kako odluka SBB-a, a nakon što su se sa SDA otvoreno sukobljavali skoro svakodnevno, govori da je na "bosanskohercegovačkoj političkoj sceni zavladalo totalno ludilo".

"Ovo što građani ove zemlje trpe i što gledaju u ovim igrokazima, mislim da je prevršilo svaku mjeru. Dakle, ovo je dokaz da smo mi čekali vlast na državnoj i federalnoj razini samo zato da bi se ukrupnila snaga Bakira Izetbegovića, koji je osim što je poklopio Željka Komšića, sada poklopio Fahrudina Radončića", kaže on.

Na konferenciji za novinare Saveza za bolju budućnost (u četvrtak 16. maja), na kojoj je objelodanjeno da će ipak učestvovati u vlasti, a kako je objašnjeno radi interesa države i naroda, saopšteno je da je bilo riječi i o raspodjeli resora u budućem Vijeću ministara BiH. Ova partija očekuje mjesto državnog ministra sigurnosti. Tu funkciju obavljao je od 2012. do 2014. godine upravo Fahrudin Radončić, no u SBB-u tvrde da on sada nije kandidat za ministra.

Analitičari podsjećaju da se zapravo sve svodi na raspodjelu fotelja, a da se rijetko misli na građane i njihovu dobrobit.

Berislav Jurič za kraj podsjeća na neke od uvreda koje su jedan drugom uputili Radončić i Izetbegović i dodaje da se na kraju u bh. politici sve ipak svodi na lične interese.

"Fahrudin Radončić je koristio riječi koje je malo tko koristio na političkoj sceni. Dakle, čovjek je otvoreno rekao da je Bakir Izetbegović kreten, čovjek je koristio svoje novine da piše serijale o tome kako je Bakir Izetbegović i njegova obitelj pokrala humanitarnu pomoć koja je stizala iz Turske. Dakle i to da će Radončić skočiti sa svog tornja ako uđe u zagrljaj Bakiru Izetbegoviću. Znači, svaku svoju riječ je pregazio, kao i svaki političar u BiH što je pregazio svoju riječ, pod nekom krinkom da oni to rade izdižući se iznad osobnih interesa, ali mislim da je ovo u pitanju, na svakoj strani u BiH da se prvo stavi osobni interes pa onda sve drugo", zaključuje on.