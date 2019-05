Dodik ponovio: Vojnici u uniformama RS 12.maja 2020.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će pripadnici Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka 12. maja sljedeće godine obući uniformu Vojske Republike Srpske i da on lično ne vidi u čemu je toliki problem.

"Očigledno da u Sarajevu nikako da se naviknu da neko ima pravo na svoje mišljenje. Radi se o 12. maju, dakle danu kada se obilježava formiranje Vojske RS-a i to koliko razumijem nije sporno. U zakonu piše da Treći pješadijski (Republika Srpska) puk baštini tradiciju Vojske RS-a. On nastavlja da baštini tu tradiciju, a dio tradicije su i uniforme, dakle samo taj dan", rekao je Dodik danas u Beču.



On tvrdi da je sve to dogovoreno u vojnim strukturama BiH.



"Dakle, da se na taj dan, čisto kao dio historijskog prikaza ili geneze mogu koristiti obilježja iz prošlosti. Ne vidim zašto je neko toliko skočio na tu temu. Ne mislim da je to tema o kojoj treba toliko diskutovati", izjavio je Dodik, a prenosi portal Klix.ba.



Boraveći u Austriji gdje je stigao na sastanak s austrijskim vicekancelarom Heinz-Christianom Stracheom, Dodik je rekao da se bilo gdje na zapadu mogu vidjeti uniforme veterana iz prošlih ratova.



"Vidjet ćete događaje gdje učestvuju veterani iz Drugog svjetskog rata ili nekog ranije i to nikome nije problem. Odjednom je problem u Banjoj Luci, ali meni je razumljivo šta je. Pokušavaju napraviti atmosferu koja treba da istakne RS kao najvažniji problem, a to naravno nismo", izjavio je on.



Dodik smatra da problem leži na nekom drugom mjestu, a ogleda se u nemogućnosti formiranja vlasti na nivou BiH, na nivou Federacije BiH i nefunkcionisanju Vijeća ministara BiH.



"Ima važnijih pitanja o kojima treba razgovarati, a da li će se 12. maja obući uniforme Vojske RS-a, ja kažem da se hoće obući", zaključio je Dodik.

Dodikove tvrdnje o formiranju Vojske RS naišla su na brojne negativne reakcije, kako u BiH, tako i u mešunardonoj zajednici.