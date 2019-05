Petnaesti protest 'Jedan od pet miliona' u Užicu

Petnaesti antivladin protest "1 od 5 miliona “ održan je 2. maja u Užicu, a na platou ispred Gradske kuće, okupljenima se najpre obratio narodni poslanik Konstantin Samofalov:

“Vi ste najhrabriji građani koje ova zemlja ima, jer dižete glas protiv ove nenormalne valsti, vi ste ljudi zbog koji ova država ima još jednu šansu da postane normalna, i tu šansu ne smemo da propustimo. Vi ste ljudi kojih se Aleksandar Vučić najviše plaši, zato što ne pristajete na ucene, na pretnje, zato što nećete da budete sluge, i ne pristajete na samo jedan sendvič da idete na njegove mitinge u Beogradu. Obećavali su vam kule i gradove ovde u Užicu. Tihomire Petkoviću (gradonačelnik Užica) bruko jedna, za sedam godina vlasti, napravili ste u Užicu samo dva kružna toka i spomenik od 400.000 hiljada evra. I misli Tihomir Petković koji preleće iz stranke u stranku, misli da ste ludi, i misli da će ostati, i misli da ne znate ko je on! Neće, vi ćete ga oterati u prošlost, da nikada više ne upravlja ovim gradom!”

U Užicu je na građanskom protestu govorio i istoričar Čedomir Antić.

"Aleksandar Vučić je sedam godina na vlasti, došao je varajući sve da se promenio, došao je uveravajući da će on da iskoreni korupciju, on sve i dalje laže i vara, zašto krije svoje crne namere o Kosovu i Metohiji, zašto krije od naroda sveje neuspehe u privredi? Gde je to njegov napredak, sve je velika laž. O kakvim uspesima govori, šta je uradio našim medijima? Mi danas moramo da se izborimo za demokratske slobodne izbore. Mislili smo 97. da smo to učinili, mislili smo isto 2000. Nismo ih izborili, demokartija i sloboda su tako dragocene da moramo da se borimo čitav život za njih. I demokartija i Srbija su važnije od bilo kog pojedinca, neka znaju to naprednjaci koji su promenili politički pol, ime svoje stranke, idelogoju, a samo nisu promenili svoju pokvarenost", rekao je Antić i dodao: "Nećemo više ljude kojima je Srbija terapija, hoćemo ljude koji su sluge Srbije i svoga naroda. Naš put vodi ka izborima koji su pošteni. Ako neće da daju poštene izbori koji su garantovani Ustavom i zakonima, bojkotovaćemo ih! Užičani, molim vas da ostanete na strani Srbije i demokratije, i pobedićemo ga mirno, našim prkosom, našom vrlinom i nepristajanjem na njegov kriminal. Pobedićemo tog čoveka koji teško kada zine, a da ne laže. Pobedićemo ga istinom!"

Protest je završen mirnom šetnom u centru grada.

Protesti "1 od 5 miliona" počeli su 8. decembra uz slogan "Stop krvavim košuljama" a posle napada na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića i aktiviste te stranke uoči opozicionog skupa u Kruševcu, krajem novembra.

Demonstracije su se potom proširile u više desetina gradova Srbije, između ostalog u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Užicu, Kruševcu i Leskovcu.