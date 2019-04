Brnabić: Berlin i Pariz nisu zamena za briselski dijalog

Razgovori u Berlinu Beograda i Prištine i najavljeni razgovori u Parizu u prisustvu nemačke kancelarke Anege Merkel i francuskog predsednika Emanuela Markona nisu zamena za briselski dijalog, izjavila je u utorak predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

Brnabić je za TV Prva rekla da je posle sastanka u Berlinu sledeći dogovoren u Parizu, obzirom da nije bilo konkrentih rezultata, a kako bi se postigao povratak pregovorima u Briselu.



"S obzirom na to da nije bilo konkretnih rezultata u smislu pomaka da se vratimo za pregovarački sto u Briselu, pa je data mogućnost da pokušamo još jednom u Parizu i da damo malo vremena", rekla je Brnabić.



Ona je saoptila da je apsolutno važno učešće i zainteresovanost Nemačke i Francuske za pregovore Beograda i Prištine i ocenila da to može da doprinese nastavku dijaloga.



"Mislim da je to dobra stvar i može da doprinese da, u jednom trenutku, sednemo i nastavimo dijalog Beograda i Prištine i u buduće dođemo i do kompromisa koji će značiti normalizaciju odnosa što će osloboditi sav potencijal ovog regiona kog ima mnogo i obezbediće drugačiju budućnost za mlade generacije", rekla je Brnabić.



Ona je rekla da je na sastanku bilo reči o Zajednici sprskih opština i taksama, ali da Priština nije pristala da povuče odluku o taksama na robu iz Srbije i BiH.



Brnabić je ocenila i da je Srbija u Berlinu učvrstila poziciju pouzdanog, iskrenog i ozbiljnog partnera.



Angeli Merkel i Emanuelu Makronu je prema Branobićkoj potpuno jasno da su takse anticivilizacijski čin i u suprotnosti sa CEFTA sporazumom i Sporazumom o Stabilizaciji i pridruživanju EU, čiji je Priština potpisnik.

Brnabić razočarana Ramom

Brnabić je izjavila danas da je premijer Albanije Edi Rama razočarao zbog njegovih postova na društvenoj mreži fejsbuk na kojima fudbaleri prave "albansku kokošku ili pticu".

Ona je za televiziju Prva rekla i da je Rama postavljao na FB i slike fudbalera koji igraju za Švajcarsku, a na kopačkama imaju napisano Kosovo.



"To su jeftini politički poeni zbog kojih vi, ako ste stvarno čovek, nećete to podeliti, pa i ako to mislite, da ne bi uvredili, pa na kraju krajeva ima odlične odnose i sa (Aleksandrom) Vučićem i sa mnom, da ne bi uvredili neke ljude i zemlju koju predstavljaju", rekla je Brnabić



Kako je dodala, pošto Rama nije mogao da se uzdrži od jefitnih političkih poena i pošto se poslužio njima na najgori mogući i najjefitiji način, njih dvoje će imati odnos "predsednice vlade Srbije i predsednika vlade Albanije".



"I to je to. A ja ću uvek biti spremna i otvorena za razgovore", rekla je Brnabić.