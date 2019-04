Vraćeno telo izraelskog vojnika nestalog u Libanu pre 37 godina

Nakon što se 37 godina vodio kao izgubljen u bici kod Sultan Jakuba u Libanu, telo izraelskog vojnika Zakarije Baumela vraćeno je u Izrael, saopštio je danas izraelski vojni portparol potpukovnik Jonatan Konrikus. On, međutim, nije obelodanio u poptunosti pod kojim okolnostima se to dogodilo.



Kako je navedeno telo je avionom izraelske avio kompanije EL AL preneseno u Izrael preko treće zemlje, čije ime nije navedeno, u operaciji s izraelskim obaveštajnim službama, ali nije deo bilo kakvog sporazuma sa drugim državama, preneli su izraelski mediji.



Saopštenje izraelske vojske objavljeno je dan pre nego što premijer Izraela Benjamin Netanjahu putuje u Moskvu da se sastane s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, uoči izraelskih parlamentarnih izbora 9. aprila.



Baumel, rodom iz SAD, je jedan od šestoro vojnika koji su nestali u Libanu 11. juna 1982. godine na početku Prvog libanskog rata, u sukobu protiv sirijskih snaga.



Dvadeset izraelskih vojnika je ubijeno u toj bici. Gde su još dva vojnika, Cvi Feldman i Jehuda Kac, još uvek se ne zna.



Telo Zakarije Baumela je u Institutu za foreničku medicinu identifikovao glavni izraelski vojni rabin.



Baumel će biti sahranjen u narednim danima.



Do povratka njegovog tela verovalo se da ga drže palestinske organizacije u Siriji.



Izraelska vojska je razmatrala da svu trojicu vojnika čija se sudbina nije znala proglasi mrtvim, ali to nije učinila.



Baumelov otac Jona koji je preminuo 2009. godine govorio je da je ubeđen kako mu je sin i dalje živ.



Rusija je 2016. godine Izraelu dala jedan od dva tenka koji su bili deo bitke kod Sultan Jakuba, a koje je ruska vojska odnela da ih izloži u muzeju oklopnih snaga u Moskvi.



Portparol ruskog Ministarstva odbrane general major Igor Konašenkov rekao je prošle godine u septembru da ruske snage u Siriji pomažu u specijalnoj operaciji potrage za posmrtnim ostacima izraelskih vojnika koji su nestali u akciji.



On je dodao da su se ruske snage našle na udaru ekstremista organizacije Islamske države tražeći tela na koordinatima koje ima je dao Izrael. Tada je jedan ruski oficir ranjen ali je operacija nastavljena.