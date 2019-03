Zašto Srpska pravoslavna crkva deli vernike po političkoj liniji?

U Kabinetu patrijarha Srpske pravoslavne crkve (SPC) Irineja Radiju Slobodna Evropa je rečeno da nisu primili pismo opozicionog Saveza za Srbiju, inače objavljeno u domaćim medijima, u kome se negoduje zbog toga što je patrijarh u svom govoru u Nišu povodom godišnjice NATO bombardovanja izjavio da protesti daju "snagu našim neprijateljima".

Zna se, istakao je patrijarh, kako se dolazi do položaja i vlasti. "Na ovaj način ne mogu doći, niti mogu nauditi, ali mogu nauditi svom narodu i svojoj državi", rekao je patrijarh Irinej.

To je "direktno mešanje u dnevno-politička pitanja i otvoreno stajanje na stranu vlasti", piše u otvorenom pismu patrijarhu, koje potpisuje deo opozicije koja podržava višemesečne antivladine proteste širom Srbije.

"Vaša javna negativna ocena o protestima je direktno mešanje u dnevnopolitička pitanja i otvoreno stajanje na stranu vlasti, što neko na Vašem položaju nikako ne bi trebalo da čini jer SPC nije u vlasništvu SNS (Srpske napredne stranke), a Vi ste Poglavar čitave naše Crkve koju čine vernici različitih političkih opredeljenja", stoji u pismu Saveza za Srbiju patrijarhu Irineju.

Istoričar i bivši političar Milan St. Protić kaže da se Srpska pravoslavna crkva oduvek oslanjala na vlast i da otvorena podrška vrhu države u trenutku kada se Srbijom šire protesti, nije iznenađenje.

"Mislim da već duže velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve više bave politikom nego veronaukom. I da patrijarh Irinej i njegov nastup od pre neki dan nije neki veliki izuzetak u odnosu na njegove prethodne istupe i drugih vladika srpske crkve. Patrijarh Irinej se odavno bavi politikom, čak i njegove Božićne poslanice bile politički obojene", kaže Protić.

Filozof i religiolog Miroslav Keveždi kaže da se patrijarh okrenuo ovozemaljskoj politici.

"Ono što je očigledno je da se SPC, posebno kroz nastupe patrijarha Irineja, zalaže za agendu koja bi podrazumevala da Kosovo definitivno ostaje u granicama Srbije, da nema vremenskog ograničenja da se to zaista i dogodi i da je spremna da žrtvuje mnoge druge političke projekte zarad tog svog projekta u kome Kosovo, kao 'sveta zemlja' ostaje u granicama Srbije. Dakle, spremna je da žrtvuje i evropske integracije, spremna je da žrtvuje i deo stanovništva, spremna je da žrtvuje standard građana, spremna je, dakle, da ne uđe u bolje odnose sa različitim etničkim grupama prisutnim na toj teritoriji", kaže Keveždi.

​Profesor i bivši dekan Teološkog fakulteta Dimitrije Kalezić ne vidi ništa sporno u govoru patrijarha Irineja. Kaže da je patrijarh zabrinut da unutrašnje talasanje može naškoditi naporima da se sačuva Kosovo u okviru Srbije. Kalezić strahuje da to može, kao 1999. godine (NATO bombardovanje prim. red.), izazvati intervenciju sa strane a onda ko zna šta će biti sa Kosovom. Kalezić tumači reči patrijarha Irineja kao poziv na mir:"Crkvi je stalo do Kosova. Dečani (čuveni manastir na Kosovu prim. red.) su ušli u Uneskovu listu, a sutra ko zna čiji će biti!"

Savez za Srbiju je izneo primer prethodnog patrijarha Pavla koji je u vreme protesta protiv Miloševićevog režima "pozivao na dijalog i mirio zavađene strane u našem društvu".

Milan St Protić, jedan od osnivača Demokratske stranke Srbije, kaže da je patrijarh Pavle bio mudriji u komunikaciji sa obe strane ali i da se čuvao rizičnih situacija. Iznosi primer na dan petooktobarskih promena 2000. godine kada se pripremalo svrgavanje režima Slobodana Miloševića.

"Sećam se da sam u rano jutro petog oktobra bio odabran da razgovaram sa njim da, ako krene neko nekontrolisano krvoproliće, da ga zamolim da on izađe tog dana da pokuša svojom pojavom, svojim autoritetom da to spreči. On je na vešt način to izbegao. Poslao je jednog vladiku da nam se pridruži ali on sam nije bio spreman da tog dana odigra jednu takvu rizičnu ulogu, ukoliko bi do toga došlo" priseća se Protić.

Naši sagovornici profesor Keveždi i istoričar Protić ne smatraju da stav Crkve ima veliki uticaj na građane Srbije.

"Ljudi su, ipak, više građani nego vernici, u njihovoj hijerarhiji crkveni stavovi ne stoje tako visoko, kao što bi se patrijarh nadao" kaže Keveždi.

I Protić misli da se preuveličava značaj crkvenih stavova.

Do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor iz kabineta patrijarha Irineja od koga smo zatražili komentar upućenih kritika na njegov račun.