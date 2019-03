Lavrov: 'Bombardovanjem zapadne sile odstupile od međunarodnog prava'

"Zapadne sile su prvi put počele da odstupaju od međunarodng prava kada su počele da bombarduju SR Jugoslaviju 1999. godine", rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervjuu za dokumentarac ruske televizije NTV povodom 20. godišnjice od početka vazdušnih udara na SRJ, prenosi Beta.

"Sve zapadne stalne članica Saveta bezbednosti UN - SAD, Velika Britanija i Francuska, žustro su se založile za upotrebu sile", rekao je Lavrov u intervjuu za dokumentarni film te televizije pod naslovom "Zaokret iznad Atlantika" koji će biti emitovan večeras, prenela je ruska agencija TASS.



Lavrov, koji je bio stalni ruski predstavnik u UN 1999. godine, dodao je da su tadašnje nestalne članice SB Kanada i Holandija podržale zapadne zemlje dok su se Rusija, Kina i nestalne članice Argentina i Brazil aktivno protivile planovima i zahtevima za upotrebu sile.



"Oni su odavno bili doneli odluku i tražili su odobrenje Saveta bezbednosti UN. Ali kada je postalo jasno da to neće moći da dobiju oni su sproveli jednostranu agresiju na suverenu državu kršeći Povelju UN i principe OEBSA i remeteći celokupan svetski poredak ustanovljen posle Drugog svetskog rata", rekao je Lavrov.



Lavrov je rekao da je operacija protiv Jugoslavije takođe bila povezana sa željom NATO da se proširi na istok, bliže granicama Rusije, prenosi Beta.



Lavrov je dodao da se takvo ponašanje nastavlja do danas, da je tada počeo da se koristi dvostruki rečnik i da su Amerikanci krenuli da unište međunarodno pravo i zamene ga pojmom "poredak zasnovan na pravilima", a ta pravila su, kako je rekao, sami postavili, navodi se između ostalog u izvještaju Bete.



"Zapadne zemlje sada imaju tendenciju da koriste izraz poredak zasnovan na pravilima, umesto da se pozivaju na poštovanju medjunarodnog prava", rekao je Lavrov.



On je ukazao da je razlika jasna, da je međunarodno pravo nastalo kao rezultat konsenzusa postignutog pregovorima dok pravila "izmišlja Zapad i traži od svih da ih slede". On je dodao da je sve to počelo pre 20 godina.



Lavrov je rekao da je NATO bombardovanje bilo flagrantno kršenje međunarodnog humanitarnog prava, da su bombe pogodile putnički voz, i televiziju, što je potpuno neprihvatljivo, navodi Beta.