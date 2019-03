U Kantonu Sarajevo 113 zaraženih morbilima, imunizacija ispod 50 posto

U Kantonu Sarajevo trenutno je 113 osoba koje su zaražene morbilima, 20 posto njih čine djeca mlađa od dvije godine, a prvi slučaj zabilježen je 22. januara, potvrdili su u petak na pres-konferenciji predstavnici nadležnih kantonalnih zdravstvenih institucija.



Najviše oboljelih je u općinama Novi Grad i Novo Sarajevo koje su najmnoguljudnije i najgušće naseljene, a zbog toga pozvani su nadležni u drugim kantonima da preduzmu adekvatne mjere jer se može očekivati prenošenje tog zaraznog oboljenja i na ostale dijelove Federacije Bosne i Hercegovine.



Upravo ta bolest može se spriječiti vakcinacijom kod djece do 12 mjeseca, što je i doprinijelo da je veliki broj slučajeva u prošlosti značajno smanjen, ali da bi postojao takozvani kolektivni imunitet koji bi štitio i djecu koja iz opravdanih razloga ne mogu biti vakcinisana potrebno je da je 95 posto stanovništva vakcinisano.



Međutim, u Federaciji BiH 60,2 posto populacije je vakcinisano, što je izuzetno nizak nivo imunizacije, a kantonalna ministrica zdravstva Amela Sofić upozorila je i da su posebno pogođene one kategorije društva koje borave u zatvorenim prostorima.



Iz zdravstvenih ustanova potvrđeno je danas da inspekcijske strukture vrše nadzore u svim ustanovama u kojima borave djeca, no problem predstavljaju one organizacije koje nisu registrirane kao ustanove koje brinu o djeci, najveći broj takvih su igraonice.



Zakon je propisao novčane kazne za roditelje koji ne vakcinišu svoje dijete, ali ne postoji daljnja zakonska odredba koja bi primorala roditelje na vakcinaciju jer se veliki broj njih odlučuje radije platiti novčanu kaznu, ali ne i vakcinisati dijete.



Direktorica Zavoda za javno zdravstvo KS Aida Pilav podsjetila je da je epidemija proglašena još 2015. godine kada je zabilježeno 1.500 oboljelih u KS i od tada je u endemijskom području.



Iznijela je i podatak da među oboljelima ima djece čije majke nisu vakcinisane i na njih nije prenijeta imunizacija te je jasno kazala da je jedina mjera vakcinacija.



Novinarima se obratila i šefica Epidemiologije u Zavodu za javno zdravstveno KS Aida Pitić koja je napomenula da su ekipe Zavoda stalno na terenu i provjeravaju prijave čime se i potvrdilo da je nedovoljna pokrivenost imunizacijom problem koji je region nakon nekoliko decenija dočekao.



Dodala je da su svi oboljeli iz skupine nevakcinisani, a među njima su i adolescenti koji nisu vakcinisani, te je podsjetila da je procjenom rizika utvrđeno da u skupini osoba starosne dobi od nula do 30 godina ima oko 120.000 stanovnika.

Budući da je pokrivenost imunizacijom manja od 50 posto u KS teoretski imamo šansu da nam oboli 60.000 stanovnika. Nadamo se da do toga neće doći - zaključila je.



Ipak, kako je istaknuto, radi se globalnom problemu, cijeli region Evrope Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je endemskim područjem te postoji plan prevencije morbila u cijeloj Evropi.



Upućen je danas i javni poziv roditeljima da vakcinišu djecu jer to ne utiče samo na njihovu djecu nego na cijelu populaciju no jedina mjera koja bi se mogla razmatrati kao prevencija je da se uz papirologiju o upisi u školu zatraži karton vakcinacije.



Zarazna bolest morbili virusno je oboljenje iz grupe osipnih groznica i prenosi se putem nosa i usta, uglavnom pogađa djecu, prvi simptomi ogledaju se u povišenoj temperaturi, upali gornjih disajnih puteva nakon čega dolazi osip, a potom se mogu dogoditi i komplikacije poput upala pluća, uha, ali i mozga.