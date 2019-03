Nelson: Nema političke volje za ključne reforme u BiH

Sjedinjene Američke Države ostaju garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, rekao je Erik Džordž Nelson (Eric George Nelson), novoimenovani ambasador SAD u BiH u prvom obraćanju javnosti.

On je istakao da je prioritet svih prioriteta da se pomogne BiH da napreduje ka ostvarenju zacrtanih ciljeva za članstvo u NATO savezu i Evropskoj uniji.

“Jasno je, međutim, da dodatne podele u BiH nisu u skladu sa njenim zacrtanim ciljem članstva u ovim organizacijama. Dodatno podeljena BiH bila bi direktna prepreka prosperitetu u budućnosti”, ukazao je američki ambasador.

Dodao je da je došao u BiH u trenutku kada se ona približava bitnom trenutku na svom putu da osigura bolju budućnost. Podsetio je da su dostavljeni odgovori na Upitnik Evropske komisije.

“Drugo, zemlje članice NATO saveza pružile su ruku BiH za nastavak jačanja partnerstva uputivši joj poziv da dostavi svoj Godišnji nacionalni program. Usvajanje reformi postaje sve neophodnije. Još su potrebniji hrabri lideri okrenuti ka budućnosti.

Američki ambasador je podvukao da dostavljanje Godišnjeg nacionalnog programa ne znači da BiH postaje član NATO-a te da je reč o još jednom koraku napred u ovom partnerstvu.



"SAD računaju na BiH kada je u pitanju nastavak njenog važnog partnerstva sa NATO-om. Sprovođenje usaglašenih reformi uvek predstavlja važan signal investitorima i partnerima. U međuvremenu, radiću kako bih pomogao da što više građana uvidi da je NATO platforma koja pruža bezbjednost stabilnost svima u zemlji", istakao je Nelson.



On je napomenuo da je svestan da su u toku razgovori u BiH koji se tiču formiranja vlasti izrazivši uverenje da postoji jasan konsenzus u vezi sa partnerstvom sa NATO-om.



"Mislim da postoji prostora za dogovor. Jasno je da je interes SAD i NATO-a da se zaštiti mir u BiH. Predsedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, kada je prihvatio moje akreditive, zahvalio je SAD za pomoć u okončanju rata i uspostavljanju mira", rekao je Nelson.



On je istakao da je mir važno postignuće koje treba održavati i unapređivati i istakao da će novim razgovorima sa liderima u BiH i partnerstvo sa SAD napredovati.



On je dodao da će SAD i dalje biti uz one koji rade na ostvarivanju napretka, jer slaba ekonomija i visoka stopa nezaposlenosti podrivaju stabilnost.



"Endemska korupcija osakaćuje produktivnost, obeshrabruje strane investitore, a najtalentovanije i najambicioznije tera da napuste zemlju. SAD će nastaviti da pomažu BiH da unapredi rad agencija za sprovođenje zakona, poveća bezbednost granica i bori se protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, kao i protiv stranih uticaja koji sprečavaju napredak zemlje", istakao je Nelson.



Prema njegovim rečima, SAD će nastaviti promovisati efikasnu vlast i vladavinu zakona, viši stepen transparentnosti i odgovornosti te pomoći svim građanima, bez obzira na njihovu versku ili etničku pripadnost i identitet.



"Naša podrška i pomoć pokrivaju celu BiH i u oblasti poboljšanja kvaliteta obrazovanja i podrške medijskim slobodama i civilnom društvu. Radimo na poboljšanju poslovne klime, na promovisanju poreske reforme, modernizovanju energetskog sektora i pomaganju poljoprivrednicima da pristupe tržištu EU", rekao je on.



Nelson je podvukao jasan stav SAD da nema nikakve paralele između pregovora koje vode Beograd i Priština sa BiH ističući da je u čitavom regionu potrebna politička hrabrost da se prave važni kompromisi i poboljša bezbednost zapadnog Balkana.



On se osvrnuio i na uticaj Ruske Federacije u regionu navodeći da je ta zemlja važan pratner u Savjetu za sprovođenje mira sa kojom se moraju dogovarati i usaglašavati stavovi.



Nelson je rekao da postoji negativan uticaj Rusije na zapadnom Balkanu u pokušajima destabilizacije Crne Gore, ističući da SAD ozbiljno radi da se tome suprotstavi.



Američki ambasador je rekao da će SAD pomoći vlastima u BiH kada je reč o razmeni informacija o borcima na stranim ratištima kao i da će fokus u narednom periodu biti na pripremama za njihov povratak, napominjući da će u narednom periodu imati puno više informacija kada je riječ o ovom pitanju.