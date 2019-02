Ustavni sud FBiH: Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godine ostaje na snazi

Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu ostaje na snazi, odlučio je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici u srijedu donio je odluku o zahtjevu predsjednika Vlade Federacije BiH Fadila Novalića za ocjenu ustavnosti Nacrta budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu.



Vrhovna sudska instanca odlučila je da se ne upušta o raspravu o Nacrtu budžeta KS za 2019. godinu s obzirom na to da je u tom periodu usvojen Prijedlog budžeta KS za 2019. godine.



Za Klix.ba je iz Ustavnog suda FBiH rečeno kako još uvijek ne mogu govoriti ništa o sadržaju odluke te da će ona biti objavljena naknadno.



Zastupnik u Skupštini KS Aljoša Čampara kazao nam je da je Ustavni sud FBiH prihvatio premijera FBiH Fadila Novalića kao ovlaštenog podnositelja zahtjeva za ocjenu ustavnosti, a što je bio i cilj SDA.



Inače, vlast u KS ranije je tvrdila kako predsjednik Vlade FBiH ne poznaje Ustav FBiH i svoje nadležnosti te da on nema pravo podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti.



"Odluke ustavnih suda su konačne i obavezujuću i one se ne komentarišu. Smatram da smo postigli svrhu s obzirom na to da je premijer FBiH prihvaćen kao ovlašteni podnositelj zahtjeva za ocjenu ustavnosti. Odnosno, da će bahata vlast u KS drugi put razmisliti da li će kršiti Poslovnik o radu Skupštine KS", rekao je Čampara.



On smatra da je vladajuća koalicija u KS uspjela izbjeći odluku, kojom bi Ustavni sud FBiH potvrdio neustavno postupanje, samo zbog činjenice da je u međuvremenu usvojen Prijedlog budžeta KS za 2019. godine.