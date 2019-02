Vučić: Uskoro sa članovima vlade o izjavama svetskih zvaničnika o Kosovu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedeljak da će narednih dana razgovarati sa rukovodstvom Vlade Srbije o porukama svih svetskih zemalja i politici koju Srbija vodi po pitanju Kosova.



On je na konferenciji za novinare posle sastanka sa ministarskom spoljnih poslova Francuske Natali Loazo rekao da Srbija vodi odgovornu i ozbiljnu politiku, ali da će morati da je razmotre.



"U narednim danima ću sa rukovodstvom Vlade sesti i razgovarati o porukama svih svetskih zemalja i razgovarati o platformi Srbije za budućnost. Ako se dogodi da mi ispunimo sto odsto svoj deo birselskog sporazuma, a Albanci ni jednu obavezu i budu ti koji uvode takse od 100 odsto na robu iz Srbije i biraju privatne Srbe u vladu umesto onih koji su dobili gotovo 100 procentnu podršku postavlja se pitanje je li odgovorna i ozbiljna politka koju vodi Srbija jedini mogući odgovor", rekao je Vučić.



On je rekao da želi sebe da preispita i dozvoli i drugima da iznesu svoje ideje i da vidi da li je i sam kriv za takav izbor vođenja politike.



Za Vučića je ogromno razočarenje izjava ministra spoljnih poslova Nemačke Hajka Masa da će Nemačka nastaviti da podržava Prištinu bez obzira na takse na sprsku robu.



"Za mene je to ogromno razočarenje što je Mas izgovorio, a reforme su na Kosovu fantastično vidljive u Kačaniku i Štimlju i preporučujem tamo svima da odu i vide kako te reforme izuzetno funkcionišu", rekao je Vučić.



On je kazao da izjavu razume kao podršku "čedu koje su izrodili zajedno sa Amerikancima".



"Prvo su ljuljali tu kolevku sada moraju da vode računa o Albancima na Kosovu. Očigledno da su Nemački interesi važniji od interesa rekao bih liberalnog tržista slobodnog protoka ljudi i roba usluga i moramo da se navikneno na to", kazao je Vučić.