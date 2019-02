Tačiju predata peticija o ujedinjenju Mitrovice

Gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri predao je danas predsedniku Kosova Hašimu Tačiju peticiju sa 15.000 potpisa sa zahtevom za ujedinjenje Mitrovice, koja je prethodno predata predsedniku kosovskog parlamenta Kadri Veseljiu.

"Vi vrlo dobro znate da je grad Mitrovica nepravedno i bez volje njenih građana podeljen, imajući u vidu da je 15.000 građana raseljeno sa severa i koji su izbeglice u svom gradu", kazao je Bahtiri novinarima.



On je ocenio da severnim delom grada rukovode paralelne strukture i da ta situacija treba da se promeni.



Rekao je da je od svih lidera, osim od premijera Kosova Ramuša Haradinaja, dobio podršku za ujedinjenje grada.



"Hoću da stavim do znanja premijeru i ministru lokalne samouprave da je Mitrovica jedinstvena i da će ostati ujedinjena. Da li to neko podržava ili ne, manje je značajno, jer će Mitrovica ostati do kraja ujedinjena", rekao je on.



Bahtiri je pozvao premijera Haradinaja da ima u vidu da se sa najvećom ozbiljnošću zalažu za ujedinjenje grada.



"Neka nas ne teraju da idemo dalje (drugim sredstvima), jer mi želimo da idemo zakonskim putem", poručio je Bahtiri.



"Ja uvek donosim odluke sa građanima i njih ću pitati kako dalje. Sada smo se obratili najvišim institucijama zemlje, da vidimo koji ćemo odgovor dobiti", kazao je Bahtiri.



Ideja o ujedinjenju Mitrovice postala je javna u trenutku kada je gradonačelnik severne Mitrovice podneo ostavku nakon uvođenja takse od sto odsto na robu koja se uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine.



Skupština opštine Južna Mitrovica usvojila je odluku o ujedinjenju grada, koja je od strane Vlade i Ministarstva lokalne samouprave ocenjena kao nezakonita i protivna Ustavu i zakonima Kosova.



Podršku inicijativi i peticiji o ujedinjenju Mitrovice dao je predsednik Kosova Hašim Tači, dok je predsednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji sinoć, gostujući na televiziji KTV, rekao da je Mitrovica jedinstvena bez obzira kako se administrativno bude zvala i da će u njoj živeti i Albanci i Srbi.