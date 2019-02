Draško Stanivuković najavio da napušta BiH

Poslanik opzicione Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković izjavio je danas da će narednih dana napustiti BiH zbog toga što smatra da mu je ugrožena lična sigurnost.



On je danas objavio novi audio snimak na kojem se čuje kako policijski inspektor Miloš Bandić, načelnik Odeljenja za imovinske delikte, preti Ivanu Begiću, prijatelju Stanivukovića.



Na audio snimku jasno se čuje kako Bandić preti Begiću da će ga "išamarati kad god ga vidi u gradu".



Policijski inspektor kaže Begiću da je dao izjavu o oštećenju automobila poslanika Stanivukovića, koja se "nama (policiji) ne uklapa".

Bandić je tokom saslušanja pominjao i poslanicu PDP-a u Narodnoj skupštini Jelenu Trivić koja je saslušavana u policiji tokom decembarskih protesta u Banjaluci.



"Četiri do pet inspektora je bilo u prostoriji gde je Begić saslušan. Begiću je pretio inspektor Miloš Bandić. Rekli su da će ga zgaziti kad god ga vide. Da li su to pretnje ili je to bahatost, kako kažu u MUP-u? Jasno je da su to pretnje", kazao je Stanivuković na konferenciji za novinare u Narodnoj skupštini RS.



On je ocenio da su pripadnici MUP RS "raskrinkani i otkriveni" i da primenom sile i pretnjama pokušavaju da iznude dokaze od osoba koje saslušavaju.



"Niko nam ne bi verovao da nema ovog snimka... Žrtve gone krivično, a inspektor koji preti dobija disciplinski postupak", naveo je Stanivuković.



On je najavio nove snimke koji, kako je rekao, svedoče o represiji i progonu građana Banjaluke.



Ranije danas Stanivuković je objavio da su mu jutros u porodičnu kuću došla dva inspektora Uprave kriminalističke policije, da on nije bio u kući i da su članovi njegove porodice odbili da prime poziv.



Policija Stanivukovića i Begića tereti za "neovlašćeno snimanje", najavivši krivičnu prijavu protiv njih.



Upitan kako komentariše novčanu nagradu koju je Udruženje "Pravda za Davida i svu decu BiH", registrovano u Beču, ponudilo za video snimke koji mogu pomoći razotrkivanju otmice i ubistva mladića Davida Dragičevića, Stanivuković je kazao da, kao čovek i poslanik, podržava svaki način da se pronađu ubice, kao i svaki potez borbe za pravdu i istinu, koja traje već godinu dana.



"U RS je izgubljeno poverenje u institucije", rekao je on.



Stanivuković je kazao da snimak koji je on objavio, a koji svedoči o maltretiranju i pretnjama Ivanu Begiću, daje novu dimenziju i slučaju ubistva Davida Dragičevića i potvrđuje ranije iznete tvrdnje o maltretiranju mladića pre ubistva u policijskoj stanici.



PDP čvrsto stoji uz Stanivukovića i Trivić i traži sednicu Odbora za bezbednost Narodne skupštine RS zbog nezakonitih postupaka službenika MUP RS i zbog ugrožavanja bezbednosti i imovine Stanivukovića, izjavila je portparolka te stranke Aja Petrović.