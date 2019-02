Potvrđena optužnica protiv Himze Selimovića i ostalih za ratne zločine

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Ćamila Ramića, Mehmedalije Topalovića, Himze Selimovića, Ramiza Mićivode i Mustafe Stovraga koji se terete za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

Optužnica Ramića, bivšeg načelnika bezbjednosti Općinskog štaba TO Višegrad i pomoćnika komadanta za bezbjednost 1. višegradske brigade Armije RBiH, Topalovića, nekadašnjeg pripadnika Armije RBiH, Selimovića, bivšeg pripadnika organa bezbjednosti IBOG-a i pomoćnika komadanta za bezbjednost IBOG-a, Mićivodu, nekadašnjeg zamjenika komandira čete Vojne policije IBOG-a, i Stovraga, bivšeg pripadnika MUP-a RBiH, SJB Goražde, tereti za postupanje protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava.



Optuženi se terete za kršenje odredbi III Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima i Dopunskog protokola I i to oduzimanjem slobode i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenih u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.



Kako se u optužnici navodi, optuženi su postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava na području općine Rudo, Višegrad, Goražde i Foča, od oktobra 1992. godine do novembra 1995. godine, i to prilikom sprovođenja ratnih zarobljenika VRS-a od mjesta Strmica do Brodara, općina Višegrad, u improvizovanom vojnom zatvoru Armije RBiH u Kaošticima, Međeđa, općina Višegrad koji se nalazio u kući Nedžiba Hurema i u prostorijama Vojno istražnog zatvora Istočno bosanske operativne grupe (IBOG) Armije RBiH, koji se nalazio u zgradi bivšeg ZOIL-a u Goraždu, saopćeno je iz Suda BiH.