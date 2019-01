Vučić: Hoće da mi zavežu jezik, da ne smem da govorim

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u sredu veče da kritike što je baš on govorio o medijima u Davosu dolaze od onih koji imaju "apriori negativan stav" prema njemu i da na to može samo da se osmehne.



"Takvi bi da mi zabrane da govorim, odakle mi pravo da govorim, odakle pravo nekima da me puste da govorim", rekao je Vučić u dnevniku Radio televizije Srbije.



Prema njegovim rečima, to predstavlja ukidanje pravila da se čuje druga strana, pa da postoji samo sud takvih koji ga napadaju, a da njemu "zavežu jezik i da ne sme ništa da kaže".



"I pored toga još da kažu da sam Hitler ili Pinoče a i tada valjda ne smem da odgovorim, jer ako bih odgovorio nekog bih uvredio", rekao je Vuči.



On je rekao da stanje u toj oblasti (medijima) "nije idealno", i da će morati da se napreduje i mnogo toga da se uradi, ali da će se rezultati "pokazivati vrlo brzo".



"Ne sekiram se, naučio sam na napade i kritike, što je rekao jednom (premijer Bugarske) Bojko Borisov, imam široka ledja i mogu da to podnesem", rekao je Vučić.

