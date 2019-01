Istraživačka novinarska priča o dobijanju diplome za 17 dana otvorila je pitanje validnosti diploma zaposlenih u institucijama širom Bosne i Hercegovine.

Prvi će na provjeru zaposleni u državnom parlamentu. Krajem prošle sedmice i Vlada Federacije BiH usvojila je inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave, a kantonima sugerisala da i oni poduzmu aktivnosti na provjeri diploma. U nekim kantonima ministarstva obrazovanja su već uputila tu inicijativu inspektoratima. No, diplome se u BiH kupuju već dugi niz godina. To je javna tajna i samo dio njih bude razotkriven, uglavnom oni koji su izgubili političku zaleđinu, kažu, između ostalog, analitičari.

Nakon najavljene provjere diploma zaposlenika u državnim institucijama i federalna Vlada usvojila je inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave, federalnim institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač entitet. Revizijom će biti obuhvaćeni imenovani dužnosnici, državni službenici i namještenici u ovim institucijama, saopšteno je iz Vlade, no inspektorati još nisu počeli sa provjerama.

I u nekoliko kantona pokrenute su slične aktivnosti. Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona Muhamed Šadić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da inspektori već 22. januara kreću na teren i da će u narednih 45 dana završiti svoj dio posla:

''Mi ćemo napraviti plan ovih aktivnosti koje ćemo provesti u roku i podnijeti Vladi TK izvještaj u navedenom roku. Svi inspektori će krenuti na teren po rasporedu.''

U Tuzlanskom kantonu je prošle sedmice uhapšen jedan profesor, osumnjičen za prodaju lažnih diploma.

''Pripadnici Federalne uprave policije, po nalogu Tužilaštva TK, uhapsili su Zaida Salčinovića osumnjičenog za krivično djelo primanje dara ili drugih oblika koristi, odnosno primanje novca od vanrednih polaznika ove škole a kako bi im omogućio da bez polaganja ispita steknu diplome ili rudarskog ili geološkog tehničara", kazao je Admir Arnautović glasnogovornik Tužilaštva TK.

Iako je Tužilaštvo USK nakon priče o "kupljenoj diplomi" koju su uradili novinari Žurnala odbilo da podigne optužnicu, Vlada USK naložila je provjeru rada sporne obrazovne ali i drugih ustanova i provjeru diploma.

Ovih dana i u brojnim gradovima BiH vrše se provjere.

Tako je prijedorska policija i Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru objavilo da već godinu dana radi na provjeri diploma. Posljednja u nizu "instant" diploma pala je na provjeri u Austriji, odakle je došao zahtjev za provjeru.

I u Doboju s vremena na vrijeme dobijaju zahtjeve iz susjedne Hrvatske, ali i Slovenije o provjeri diploma stečenih u toj opštini. Trenutno se vrši provjera četiri diplome izdate u Srednjoj medicinskoj školi u Doboju, Srednjoškolskom centru u Bosanskom Šamcu te Centru usmjerenog obrazovanja u Derventi po upitu iz Hrvatske. Direktorica Srednje medicinske škole u Doboju Milena Jović kaže da je u posljednjih godinu i pol dana došlo nekoliko zahtjeva za provjeru diploma iz Hrvatske i Slovenije.

''Dođe iz Hrvatske dođe iz Slovenije, provjeri se i to je bilo uredu'', navodi.

Okružno tužilaštvo Doboja trenutno vodi 146 predmeta u vezi sa provjerama diploma raznih obrazovnih institucija.

Direktor Saobraćajne i elektro-škole, te predsjednik Aktiva direktora srednjih škola regije Doboj Spasoje Vasiljević kaže da su se provjere vršile i ranije i da je to kontinuiran proces već nekoliko godina.

''U mojoj školi konkretno imali smo nekoliko stotina provjera i otkrili nekoliko desetina lažnih diploma. Ispostavilo se da su to diplome koje nisu napisane ovdje u školi nego su ih napisala neka lica koja su velikim dijelom ovdje i procesuirana", napominje Vasiljević.

Afera oko lažnih diploma otkrivena je i u Brčko Distriktu još 2001. godine kada je otkriveno da u policijskim snagama rade uposlenici sa lažnim diplomama. Potom je 2013. godine izvršena provjera uposlenika u Vladi Brčko distrikta, gdje je utvrđeno da je 21 uposlenik imao falsifikovanu diplomu.

Glavni tužilac Zekerijah Mujkanović obećao da će insistirati na njihovom poništavanju. Danas za RSE govori o rezultatima akcije:

''To je rezultiralo otkrivanju 24 lica sa lažnim diplomama. Od njih 24 optužnice su podignute protiv 17 lica koja su i osuđena. Za sedam lica došlo je do obustave postupka zbog zastare ili je utvrđeno da su diplome validne. Većina osuđenih dobila je kaznu do tri mjeseca zatvora, a za neke od njih izrečene su uslovne kazne.''

Prema zakonima u BiH za krivično djelo falsifikovanja dokumenata propisana kazna je do pet godina zatvora. Najčešće izricana kazna je uslovna kako kažu pravnici. Najviša izrečena kazna je tri mjeseca zatvora.

Besima Borić jedno je od najpoznatijih imena u bh.političkom životu, profesorica bosanskog jezika i književnosti i dugogodišnja parlamentarka i aktivistica za ljudska prava koja je još prije gotovo dvije decenije upozoravala na ovaj problem i pozivala na provjeru diploma, ne vjeruje da će i sadašnje akcije promijeniti dosadašnju praksu, jer najviše falsifikovanih diploma bilo je kod uposlenika u javnom sektoru, a koji bi danas trebalo te iste diplome da podvrgnu provjeri.

"Ja to smatram uništavanjem obrazovanja i dugoročno uništavanjem države. Mi smo nažalost dozvolili da nam se događaju ovakve stvari da i znanje devalviramo, a s druge strane i struku i nauku i sve ono što bi zapravo moglo pomoći da izađemo iz kriza, da provedemo reforme. Nisam sigurna da su naše institucije spremne i pored ovog deklarativnog iskazivanja na svim nivoima da su spremni da provedu to do kraja. Puno je ljudi upleteno u to, od onih koji su namještali i zapošljavali ljude na različita mjesta za koja nisu imali kvalifikacije, onih koji su plaćali ili na drugi način dolazili do tih diploma, do onih koji su izdavali te diplome. Sve je to jedna užasna sprega, naravno sa politikom i sa svim onima koji su u datim godinama imali mogućnost i moć da zapravo to provode", ukazala je Borić.