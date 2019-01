Čović: Nema formiranja Vlade FBiH dok se ne izmijeni Izborni zakon

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS) i lider Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Dragan Čović rekao je nakon sjednice Predsjedništva HNS-a kako Vlada Federacije BiH neće biti imenovana sve dok se ne izmijeni izborno zakonodavstvo u BiH, prenosi Klix.ba.

Čović je rekao da je današnja sjednica bila priprema za sjednicu Hrvatskog narodnog sabora koja će se održati u subotu, a na kojoj će biti više od 600 članova. Bilo je govora i o aktuelnoj političkoj situaciji, odnosno implementaciji izbornih rezultata i formiranju vlasti.



Potvrdio je da je HNS podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti uputstva CIK-a o popuni Doma naroda Parlamenta FBiH. Na pitanje hoće li se ponovo kandidovati za predsjednika HNS-a Čović nije odgovorio konkretno, ističući da će članovi HNS-a kandidovati rukovodstvo.



HNS će u subotu razmatrati i Deklaraciju HNS-a u kojoj se, između ostalog, govori o odlukama Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava, legitimnom predstavljanju i Mostaru.



"Mislim da je dokument kroz sedam tačaka dotakao sve ono što nas 14 jeste, jer 14 subjekata čini HNS", rekao je Čović.



On nije želio ulaziti u detalje tačaka deklaracije dodajući kako nema nijednog segmenta koji ta deklaracija nije dotakla.



Čović je rekao da se nada kako će u kantonima najkasnije do 10. februara 2019. godine sve biti završeno. Istakao je da je informisan kako je bošnjački set želio osigurati zajednički nastup, ali da se već vide komentari poput onog kako SBB (Savez za bolju budućnost) neće biti dio toga.



"U narednih sedam-osam dana imat ćemo jasan Dom naroda Parlamenta FBiH koji će moći usvojiti budžet", rekao je Čović.



Istakao je kako se Vlada Federacije BiH neće moći formirati sve dok se ne izmijeni Izborni zakon Bosne i Hercegovine.



"Svako rješenje koje osigura legitiman izbor članova Predsjedništva BiH i Doma naroda FBiH za nas je prihvatljivo. Pozivamo prijatelje Bošnjake da razumiju kako bez toga nećemo napraviti nikakav iskorak", kaže je Čović.



Najavio je i sastanak s predstavnicima međunarodne zajednice i zemalja iz susjedstva. On je poručio i da imenovanje Vijeća ministara BiH ne koči HDZ, odnosno HNS.



"Jasno je da dva bošnjačka člana Predsjedništva BiH sada uvjetuju Milorada Dodika", rekao je Čović.



On smatra kako bi Šefik Džaferović i Željko Komšić trebali podržati imenovanje SNSD-ovog funkcionera Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH jer u ovom mandatu to mjesto pripada nekome iz srpskog naroda.