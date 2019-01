Pernorov 'populistički lijek' za sve

Zdravstveni savjeti zastupnika protestno-populističke stranke Živi zid o vitaminu C kao lijeku za sve umjesto klasične medicine izazvali su veliko ogorčenje stručne javnosti i upozoravanja da takvi savjeti mogu naštetiti zdravlju, umjesto da mu pomognu. Ovaj primjer govori o štetnosti i pogubnosti populizma, međutim populizam je rezultat loše politike klasičnih stranaka koje su iznevjerile građane, kažu stručnjaci.

Internetsko medicinsko savjetovanje saborskog zastupnika protestno populističke stranke Živi Zid Ivana Pernara - da je za liječenje gripe dovoljno mnogo vitamina C, a da se depresije može izliječiti ne farmakološkom terapijom, već šetnjom šumom - izazvalo je oštre osude liječničke struke. Nigdje na svijetu vitamin C se ne koristi kao jedini lijek protiv gripe, akutno trovanje vitaminom C ima simptome vrlo slične gripi, a povećano korištenje vitamina C može dovesti i do drugih problema, poput bubrežnih kamenaca i poremećene apsorpcije željeza koje se može kumulirati u jetri i nadbubrežnoj žlijezdi, kažu liječnici koji Pernarovo nadriliječništvo nazivaju društveno neodgovornim i opasnim. Iako Živi zid ima u Saboru svega tri zastupnika, Pernarovu Facebook stranicu prati čak 210.000 ljudi, i njegov utjecaj nije mačji kašalj.

Klima u kojoj je nešto ovakvo moguće rezultat je konstelacije nekoliko faktora, kaže za naš program sociolog sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Ivan Rimac. I djelovanje mainstream stranaka sa jasnom ideologijskom osnovicom išlo je prema velikom stupnju populizma i malo promišljenih poteza, a mnogo ugađanja glasačima, pogotovo u drugom dijelu mandata, a još više izbornoj godini, dok su reforme najavljene u programima i jedne i druge velike stranke izostajale.

"I taj je status quo doveo do toga da su glasači postali vrlo nervozni", kaže naš sugovornik.

"Postali su nervozni u iščekivanju kada će već jednom krenuti bilo kakva promjena u društvu koja bi značila neki pomak iz stanja u kojem se država nalazi. U početku se očekivalo pozitivne promjene, sada se očekuje bilo kakve promjene. I to je idealan prostor za sve nove koji se pojavljuju, pogotovo ako svoj medijski govor prilagode modelu brzih obećanja koja će biti vrlo teško provjeriti, jer imamo vrlo malo sustava koji rade kritički osvrt ili kontrolu onoga što se nudi u javnom prostoru", komentira Rimac.

Naime, novi političari pobjegli su iz klasičnih medija - gdje su novinari, urednici i sustav garantirali kritičku distancu i analizu onoga što netko govori - na internet, gdje toga nema. Međutim, brojnost komunikacije i reklama na internetu prisilila je i klasične medije da prihvate sličan model, pa je i njihova kritičnost pala, a oni prestali biti korektiv politici, kaže Rimac.

"I sada, ustvari, imamo samo medije koji prenose ekscese, što je izuzetno povoljno za sve populiste koji u stvari sve što rade je da smišljaju medijske bombe koje nemaju nikakve veze sa onim što bi oni u stvari trebali raditi, i kako doći u medije u što većoj mjeri i u što duljim elektronskim prilozima, ako se radi o elektronskim medijima", ocjenuje Rimac.

Slično misli i novinar tjednika Novosti Igor Lasić koji za naš program kaže da su Pernar sa vitaminom C i populizam rezultati šireg društvenog konteksta.

"Pernar nije samonikla pojava niti neki slučajan eksces, nego ulazi u prostor koji je ispražnjen zbog iznevjerenih obećanja sistema koji je čitav narod doslovno ostavio na cjedilu. Dakle, nas je prvo napustio zdravstveni, socijalni i drugi sustav, a onda su se ljudi u potrazi za instantnim rješenjima okrenuli i ovakvim teorijama koje postaju prijemčivije javnosti", konstatira Lasić.

Psihijatar koji je među prvima javno reagirao na Pernarovo nadriliječništvo je nakon gostovanja na jednoj privatnoj televiziji od jednog od Pernarovih obožavatelja primio prijetnje smrću. Prijetnje je prijavio policiji.