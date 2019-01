Pelosi pozvala Trumpa da održi govor o stanju nacije

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović ocenio je danas da je izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića o upadu u stan u kojem je boravio novinar portala Žig info Milan Jovanović "problematična iz više razloga", prvenstveno zato što dodatno ugrožava istragu i bezbednost novinara.

"Prvo, otkud njemu pravo da iznosi zaključke kada istraga nije dovršena, a počinioci i pogotovo nalogodavci, nisu još pronađeni. Time ometa istragu i ponižava institucije policije i tužilastva, po ko zna koji put kad mu je potrebno zarad jeftinih političkih potreba", izjavio je Sejdinović za agenciju Beta.

Upozorio je da takvim izjavama predsednik "relativizuje evidentnu ugroženost novinara Jovanovića", što ozbiljno otvara pitanje umešanosti vlasti, odnosno njegove Srpske napredne stranke (SNS) u to.

"Podsetimo da je vlast i upad u stan novinarke Dragane Pećo okarakterisala kao upad lopova iako ga nikada nije razrešila", podsetio je Sejdnović.

Dodao je da je to "veoma opasno" jer, najavljuje mogućnost da se na sličan način relativizuju svi budući "napadi na novinare i druge koji smetaju ovom režimu", pa čak i oni mnogo opasniji, sa strašnijim posledicama.

Vučić je u sredu izjavio da prvi rezultati istrage pokazuju da je pokušaj upada u stan u kome je bio novinar Milan Jovanović verovatno bio "pokušaj pljačke stana u kom pre Jovanovića dugo niko nije živeo".

"Po prvim rezultatima istrage, taj stan je bio prazan, mesecima niko u njega nije dolazio i neko je verovatno tipovao prazan stan da bi bio opljačkan, jer se vidi po onom što je upotrebljavano. Nije to bilo pripremano za fizički napad, već za pljačku, za obijanje. Prvi napad je bio napad kojim se ugrožavala sigurnost i bezbednost, a da li je bio pokušaj ubistva, nemojte to ni vi, ni ja da zaključujemo. To kako će sud da tumači, to je njihova stvar", kazao je Vučić za u intervju za portal espreso.rs.

Nepoznate osobe su 30. decembra prošle godine razbile staklo na vratima terase i pokušale da uđu u stan na Banovom Brdu u kome je bio Jovanović sa suprugom.

Jovanoviću je zapaljena kuća u noći između 11. i 12. decembra prošle godine, a zbog toga su uhapšene su tri osobe.