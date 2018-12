Sobranje usvojio zakon o selektivnoj amnestiji za 27. april

Skoro 66 odsto građana podržava pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU), a trećina ispitanika smatra da će država postati članica Unije do 2025. godine, pokazali su rezultati istraživanja javnog mnjenja Informisanje građana o evropskoj integraciji.



Istraživanje javnog mnjenja Informisanje građana o evropskoj integraciji i procesu pristupanja Crne Gore EU predstavljeno je danas a, prema navodima, 67,4 odsto ispitanika ima pozitivno mišljenje o EU, što je najviše od 2013. godine.



Olivera Komar iz agencije DeFakto, koja je sprovela istraživanje, rekla je da su građanima glavne pozitivne asocijacije na tu zajednicu visok strandard, sloboda putovanja i mogućnost zapošljenja.



»65,6 odsto svih ispitanika bi na referendumu podržalo članstvo Crne Gore u EU. Ukoliko u obzir uzmemo samo one ispitanike koji tvrde da bi izašli na referendum, udio raste na 86 odsto«, kazala je Komar.



Prema njenim riječima, skoro trećina ispitanika smatra da će Crna Gora postati članica EU do 2025. godine.



»82,4 odsto građana posjeduje informacije o procesu pristupanja EU. Relativna većina 37,8 tvrdi da ih interesuju informacije o EU ali samo one koje se tiču njih lično«, kazala je Komar.



Kako je rekla, građani percipiraju EU kao najvećeg donatora u Crnoj Gori i ovaj stav dijeli 50,2 ispitanika.



»Dodatno, skoro polovina ispitanika vjeruje da je EU entitet sa kojim bi Crna Gora trabala da ima najčvršće veze u budućnosti«, rekla je Komar.



Građani, njih 20,5 odsto smatra da se država veoma brzo kreće ka EU, a 34,3 odsto njih da se kreće onoliko brzo koliko to okolnosti dozvoljavaju.



Ispitanici, njih 62,4 smatra da bi mladi bili najviše na dobitku, dok 16,55 odsto njih vjeruje da bi na gubitku bili privatnici.



Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav, rekao je da je podrška EU u porastu i da iznosi skoro 70 posto.



»Ona povezuje različite grupacije u Crnoj Gori. Društvo je polarizovano a integracije spajaju društvo. Ovo je zanimljivo za sve relevantne subjekte u državi i poruka da je važno da se društvo približi EU jer ih to ujedinjuje«, kazao je Orav.



Prema njegovim riječima, ljudi osjećaju da EU integracija imaja utcaj na njihov život.



»Građani Crne Gore su prepoznali da je EU članstvo veoma snažan alat za promovisanje snažnih i nezavisnih institucija, kredibilnu vladavinu prava i reforme i konkurentnu ekonomiju«, smatra Orav.



Drago mu je, kako je naveo, što većina građana zna da je glavni donator Crnoj Gori EU.



»EU je u Crnu Goru uložila 35 miliona eura godišnje u različitim segmentima društva«, ukazao je Orav.



Smatra i da je dobro što dvije trećine mladih imaju dobro mišljenje EU, »jer oni su budući građani EU«.



Glavni pregovarač sa EU, Aleksandar Drljević ocijenio je da je istraživanje potvrdilo stabilan pozitivan trend koji godinama psotoji kad je pitanju stav građana u odnosu na evropsku integraciju Crne Gore



»Pozitivan stav o EU ima 67,4 odsto građana i ohrabrujuća je činjenica da mladi vjeruju u proces, a da pristupanje Crne Gore EU lično podržava 65,9 odsto građana. Dakle, nasuprot trendovima pada podrške što je zemlja bliža EU, koji su zabilježeni u ranijim proširenjima, mi još, na izmaku šeste godine pregovora, imamo stabilnu, dvotrećinsku podršku članstvu«, kazao je Drljević.



On je rekao da je država spremna ali da je EU pokretna meta.



»To je živi sistem koji se suočava sa različitim izazovima ali vjerujem da će naći rješenje«, kazao je Drljević.



Kako je rekao, raduju ih podaci koji pokazuju da građani Crne Gore nemaju dilemu da je budućnost Crne Gore u EU, što bi na referendumu potvrdilo 86 odsto opredijeljenih.