CRTA: Nepravilnosti na glasanju u Lučanima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ide na sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bez obzira da li će biti otvorena za javnost "da kaže istinu".

"Reći ću istinu koliko smo uložili truda da dođemo do kompromisa a suprotna strana to nije želela", rekao je Vučić u intervjuu za Prvu televiziju.

On je naglasio i da će u "lice reći" to i onima koji su učestvovali u tome da se ne dođe do kompromisa.

Prema njegovim rečima, za Beograd je Briselski sporazum bio "težak kompromis", ali je Beograd "ispunio sve svoje obaveze".

"Priština nije ni jednu koju je imala a to je Zajednica srpskih opšina", rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić je, prenosi Beta, izjavio je da je nije fasiciniran rezolucijom koju je usvojila Skupština Kosova o dijalogu sa Srbijom i ocenio da njome Priština suštinski želi da zatvori vrata svakom dijalogu sa Beogradom.

Vučić je rekao da se rezolucijom predviđa da svaki dogovor mora da vodi punoj nezavisnosti Kosova, nepromenjivosti granica i da mora da bude zadržana celovitost teritorije po unitarnom principu, odnosno da ne može da postoji federacija na delu teritorije ili nešto slično.

"Ovim papirom rekli su - mi hoćemo sve i to po svaku cenu i spremni smo tobože za dijalog, ali ne znam pored ovakvih zahteva o čemu da vodimo dijalog i razgovaramo, o skijanju, letovanju, ne zna šta bi trebalo da bude tema", rekao je Vučić.

On je kazao i da je dobro razumeo poruku Prištine kada je povećana taksa.

"Taksu uvodite u dva slučaja ili kada ste sišli sa uma ili da kada hoćete da isprovocirate Srbiju da preduzme neke druge mere, ne biste li ušli u bilo kakvu vrstu drastičnijeg oružanog sukoba", rekao je Vučić i dodao da je Beograd do sada uspešno izbegavao sve zamke.

On kaže da želi rešenje za Kosovo, ali da ga još nema i da je jedno od rešenja koje je nudio razgrančenje, ali da o tome ne razgovara sa Albanicma i da za to nema saglasnost sprske strane.

Vučić je rekao da će kompromisno rešenje teško biti postignuto, posebno posle rezolucije koju je kosovska skupština usvojila.

"Želim rešenje svim srcem i snagom, ali nemamo ga nismo ni blizu, ne razgovaramo, nismo nigde", rekao je Vučić.

Što se izbora tiče, Vučić je rekao da "ne zavisi sasvim od njega, ni od nas" da li će biti vanrednih izbora već "od situacije u zemlji", pre svega na Kosovu.

"Ja bih sa radošću išao na izbore, verujem da bismo ostvarili do sada najubedljiviju pobedu", rekao je Vučić, navodeći da su njegovi saradnici "listom" za izbore.

On je rekao i da je "uvek spreman da ide na izbore ako to veliki broj ljudi želi" i negirao da je izjavio da neće ispuniti zahteve sa protesta makar ih bilo pet miliona na ulici. On je dodao da neće, kao Makron, da podlegne "pritisku ulice", opozicije koja je krala i razorila državu, navodeći da će uvek da poštuje narod.

"Zato i kažem narodu - izvolite izbore", rekao je Vučić.

Na reči novinara Prve televizije da je na protestu protiv nasilja u Beogradu šetalo između sedam i deset hiljada ljudi, on je odgovorio da je onda "Barbara divno izveštavala" i da on nije video "deset hiljada".