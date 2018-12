Trećina roditelja u Hrvatskoj ne zna za besplatno cijepljenje za HPV

Čak trećina roditelja ne zna da u Hrvatskoj postoji mogućnost besplatnog cijepljenja protiv HPV virusa, koji uzrokuje šest vrlo opasnih vrsta raka, pokazuje istraživanje predstavljeno danas u Zagrebu. Godišnje od raka vrata maternice, koji je izravno povezan sa virusom HPV, obolijeva u Hrvatskoj 370 žena, a svaki četvrti dan jedna žena umire od te bolesti.

"Ovo istraživanje pokazuje da se HPV i dalje smatra spolnom infekcijom, a ne uzročnikom raka. Godišnje od raka vrata maternice obolijeva oko 370 žena, a umire njih 100. Međutim, polovica roditelja ne zna da HPV uzrokuje čak šest vrsta raka, a njih čak trećinu ne zna da se njihovo dijete može besplatno cijepiti protiv HPV-a i time ozbiljno smanjiti rizike od obolijevanja od raka. I ovo je jedan od razloga zašto Hrvati žive kraće od prosjeka u Europskoj uniji,“ kazala je akademkinja Mirna Šitum, predsjednica Povjerenstva za HPV i druge spolno prenosive bolesti grada Zagreba na predstavljaju istraživanja o informiranosti roditelja o HPV-u i mogućnosti besplatnog cijepljenja za sve hrvatske osmoškolce.

Osim klasičnih predrasuda prema svim cjepivima koja su rezultat internetske pameti i primitivizma, kod ovog cjepiva prisutna je još jedna predrasuda, upozorila je:

"Možda se roditelji boje da će se dijete – nakon što dijete primi takvo cjepivo – možda ponašati živahnije, otvorenije, da će misliti da je zaštićeno o svih spolno prenosivih bolesti i da bi tu bilo nešto na tragu neke promiskuitetnosti, što naravno apsolutno nije."

Zagreb je još 2007. godine uveo mogućnost besplatnog cijepljenja protiv HPV-a, a za njim je to uvedeno na razini cijele države. Međutim, rezultati nisu zadovoljavajući.

Voditeljica Odjela za praćenje i unaprjeđenje zdravlja školske djece i mladih u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo doktorica Dijana Mayer izvijestila je kako je u prošloj školskoj godini cijepljeno nešto manje od 12.000 djece, pri čemu je bitno veći postotak cijepljenih djevojčica.

"Omjer cijepljenih djevojčica i cijepljenih dječaka je skoro 3 naprama jedan u korist djevojčica. Kako to izgleda po županijama po broju potrošenih doza? Najviše – grad Zagreb, nakon toga Međimurska županija, Krapinsko-zagorska, Varaždinska pa sve ostale…", kazala je.

Cijelu prvu polovicu sljedeće godine provodit će se besplatna kampanja cijepljenja protiv HPV-a, ne samo za osnovnoškolce nego po prvi puta i za srednjoškolce.

Kada smo pripremali ovu temu, javila nam se poznanica, majka Vite, učenika osmog razreda jedne škole u zapadnom dijelu Zagreba. On joj je donio na potpis suglasnost da bude cijepljen od HPV-a kada u utorak liječnička ekipa dođe u njegovu školu.

"Ja sam to potpisala i mislila sam da će se cijepiti cijeli razred, da bi mi Vito jučer rekao da je od svih dečkića u razredu cijepljen samo on i samo dvije curice. Ja sam se na to stvarno šokirala, s obzirom na to koliko HPV-a ima oko nas, zbog tako malog odaziva mama da zaštite svoje djevojčice. Veliki je problem i to što se dječaci nisu cijepili, jer je to jedna ravnodušnost roditelja sa muškom djecom – jer dječaci prenose HPV, ali od njega ne obolijevaju. Znači, apsolutno nitko nije bio zainteresiran da svoje dijete cijepi, da ne bi u budućnosti zarazilo neku curicu, odnosno odraslu ženu", ispričala nam je.

Plan je da se intenzivira kampanja kvalitetnog informiranja roditelja o opasnostima od HPV-a i benefitima cijepljenja. Jer, rezultati istraživanja su porazni. Čak 29 posto roditelja, pritom češće očevi, nije se uopće informiralo o spolnom zdravlju svoje djece. U razgovoru sa prijateljima i poznanicima o toj osjetljivoj temi informira se 41 posto roditelja, preko medija 29 posto, preko društvenih mreža i foruma 24 posto, a posjetom liječniku školske medicine ili konzultiranjem stručne literature svega njih 29 posto.