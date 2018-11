Konstituisana Skupština RS, Dodik položio zakletvu

Na poziv austrijskog kancelara Sebastijana Kurza u Beču je održan radni doručak kome su prisustvovali premijeri zemalja Zapadnog Balkana, te komesar za proširenje i politiku susjedstva EU Johanes Han.

Kancelar Kurz naveo je kako će EU biti cijela tek nakon što zemlje Zapadnog Balkana postanu njen dio, te je to razlog zbog kojeg je Austrija u fokus svog predsjedavanja stavila upravo pitanje integracija ove regije u EU.

„Imali smo priliku fokusirati se na tri važne stvari: put regije ka EU, neophodnu regionalnu saradnju i rješavanje bilateralnih konflikata“, kazao je Kurz.

Komesar za proširenje i politiku susjedstva EU Johanes Han ključnom smatra saradnju u oblasti ekonomije i to naročito dalje integracije ka jedinstvenom tržištu EU.

„Cilj je povećati trgovinsku razmjenu u regiji. Prvi put od 2016. do 2017. smo vidjeli blago povećanje razmjene, što je obećavajuće. U posljednjih deset godina nivo trgovinske razmjene šest zemalja sa EU se udvostručio i dosegao 46 milijardi eura što ukazuje na to koliki je to potencijal“, naglasio je Han.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić ocijenio je kako je najvažnije poruka sastanka da su vrata EU otvorena za sve zemlje regije.

„Mi ćemo nastaviti sa realizacijom naših planova, a to su EU integracije, ekonomski razvoj i stabilnost. Upravo su reforme, mir, investicije i stabilnost ključni faktor za razvoj Zapadnog Balkana i njegovu integraciju u EU. Želim istaći posebno moja očekivanja da BiH dobije pozitivan odgovor na zahtjev za kandidatski status za EU. Mišljenja sam da smo nakon mnogo rada na reformama i evropskim integracijama, posebno u posljednjih nekoliko godina, to i zaslužili. To bi ujedno bila i najvažnija poruka za građane EU.“

Radnom doručku u Beču prisustvovala je i komesarka EU za digitalno društvo i ekonomiju Marija Gabriel, koja je predstavila aktivnosti po pitanju digitalne agende, naročito regionalnog sporazuma o romingu.