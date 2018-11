Hrvati u Srbiji pozdravili EU rezoluciju o minimalnim standardima za manjine

Mitropolit crnogorsko primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije osudio je održavanje Parade ponosa u Podgorici koja je zakazana za subotu i iznio niz uvreda na račun učesnika parade i LGBT osoba.

Amfilohije je rekao da je došlo je vrijeme da današnji Crnogorci stavljaju svoje brkove, svoj muški ponos, tamo gde im mesto nije kao i da se "pederastije propagira kao ponos".

"Sebičnost, razaranje smisla ljubavi i njeno obesmišljenje predstavlja i osnovu tzv. jednopolnih brakova. Propagiranje pederastije kao ponosa predstavlja svođenje ljubavi na tjelesnu pohotu, ugrožava vječni smisao čovjekovog bića, njegovog tijela i duše", naveo je Amfilohije u reagovanju.

Poglavar srpske crkve u Crnoj Gori je rekao da ljubav "koja ne rađa i koja se ne rađa, jednaka je obogotvorenju smrti i prolaznosti.

"Sveta je riječ Apostola naroda Pavla: 'ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni lopovi, ni pijanci, ni otimači, ni muželožnici neće vidjeti Carstva nebesnoga'. Muželoštvo je, dakle, jedan od osnovnih grijehova ljudskih. Ko je video bludnike i preljubočince, lopove i pijanice da obavljaju parade ponosa? Samo protivprirodni grijeh pederastije LGBT... se propagira kao ponos", kaže Amfilohije, koji je kritikovao Zapad što omogućava istoplne zajenice

"Čovječanstvo, međutim, po prvi put u istoriji, i to ono prosvećeno zapadno, taj sodomski greh ozakonjuje (zajedno sa samoubistvom i ubistvom dece). Nije li to znak da ova moderna civilizacija ozakonjuje samouništenje ljudskog roda?! Oni koji to zastupaju i propagiraju, ne odriču li se time i svojih roditelja, jer da su se oni ponašali na njihov način, ovih ne bi ni bilo, ne bi se rodili", poručuje ovaj crkveni velikodostojnik

Amfilohije navodi da su, otkad postoji Crna Gora, Crnogorci taj grijeh smatrali kao nakaznost i nemoral. "Po narodnoj: Čega se pametan stidi, time se lud ponosi", zaključio je mitroplit SPC.

Ne ljubimo lance" slogan je šestog Montenegro prajda, koji će biti održan sjutra u Podgorici, a organizatori su poručili da LGBTIQ osobe traže da se osjećaju slobodno, bezbjedno i da žive bez straha, nasilja i diskriminacije.