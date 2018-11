SAD: Gruevski treba da služi zatvorsku kaznu u Makedoniji

Mađarska će podržati ukidanje viznog režima Kosovu, izjavio je u četvrtak u Prištini ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kosovskim šefom diplomatije Bedžetom Pacolijem i ministrom infratrukture Paljom Ljekajem, Sijarto je kazao da nije fer kako se EU ponaša prema Kosovu oko viza.

„Nije fer zato što je Kosovo ispunilo svih 95 postavljenih uslova, i nije fer to što se sada još uvek postavljaju neki ciljevi. To je bio slučaj i sa Ukrajinom i Gruzijom, kada su ispunile sve uslove, Komisija je iznenada postavila nove uslove i bilo je potrebno još godinu i po do dve, nakon što su ispunili sve uslove, da im se ukinu vize“, kazao je on.

Sijarto je takođe rekao da Mađarska podržava dijalog Kosova i Srbije i da želi da se ovaj proces uspešno okonča. Kako je dodao, kakav god ishod dijalog bio, Mađarska će ga podržati, ukoliko je zasnovan na uzajamnom dogovoru i na međunarodnom pravu.

„Mi se nalazimo u susedstvu Zapadnog Balkana tako da možda bolje razumemo šta to znači imati stabilnost ili nedostatak stabilnosti u regionu. Stabilnost i mir na Zapadnom Balkanu je od vitalnog značaja“, dodao je on.

On je dodao da Zapadni Balkan igra ključnu ulogu u zaustavljanju protoka ilegalnih migranata.